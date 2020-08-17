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Великобритания не признала результаты президентских выборов в Беларуси
17.08.2020 11:02 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг – Sputnik. Британские власти заявили в понедельник, что не признают итогов президентских выборов в Беларуси, и призвали к расследованию фальсификаций.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Мир с ужасом наблюдал за насилием, используемым белорусскими властями для подавления
Несогласные с результатами выборов люди с вечера 9 августа
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Лондон призывает при посредничестве ОБСЕ "провести расследование многочисленных нарушений и последовавших после выборов жутких репрессий".
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