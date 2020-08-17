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Великобритания не признала результаты президентских выборов в Беларуси

17.08.2020 11:02 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 авг – Sputnik. Британские власти заявили в понедельник, что не признают итогов президентских выборов в Беларуси, и призвали к расследованию фальсификаций.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Мир с ужасом наблюдал за насилием, используемым белорусскими властями для подавления мирных протестов, последовавших за фальсификацией президентских выборов. Соединенное Королевство не признает результатов этих сфальсифицированных выборов и призывает при посредничестве ОБСЕ провести расследование многочисленных нарушений и последовавших после выборов жутких репрессий", - сообщил министр иностранных дел королевства Доминик Рааб на своей странице в Twitter.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По официальным данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко - за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте оказалась кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Несогласные с результатами выборов люди с вечера 9 августа выходят на улицы городов. За время протестов в Беларуси было задержано около семи тысяч протестующих, в больницах оказались сотни человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, один погиб.

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Теги: Минск
 
 
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Лондон призывает при посредничестве ОБСЕ "провести расследование многочисленных нарушений и последовавших после выборов жутких репрессий".
 
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