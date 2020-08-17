Лукашенко на МЗКТ предупредил, что может быть больно

Выступая перед рабочими Минского завода колесных тягачей 17 августа, Александр Лукашенко высказался о забастовках.

Об этом сообщает госагентство БЕЛТА.

«Я знаю, несмотря на то что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 [человек] погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что «плохой» президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим», - сказал президент

Он отметил, что предприятия – субъекты экономической деятельности.

«Там, куда вы ринулись, другие законы. Чтобы потом не было больно, - предупредил Лукашенко. - Если кто-то не хочет работать и хочет уйти, никто никого не будет гнобить, пожалуйста, ворота открыты».

По словам президента, на заводах собирается по 150-200 человек, и они «погоду не делают». «Во-вторых, надо понимать, что «плохой» Президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого», — сказал он,

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