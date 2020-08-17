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Лукашенко: других президентских выборов не будет

17.08.2020 12:06 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 авг - Sputnik. Других президентских выборов не будет, заявил Александр Лукашенко, общаясь с работниками Минского завода колесных тягачей.

© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко высказался о призывах к забастовкам на предприятиях

Лукашенко в понедельник посетил МЗКТ и встретился с трудовым коллективом предприятия. 

"Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал, Их (других выборов - Sputnik.) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все",- сказал Лукашенко.

Глава государства заверил, что готов поделиться президентскими полномочиями, поработав над законодательством. "Но не под давлением и не через улицу", - подчеркнул он.

Лукашенко напомнил, что в данный момент ведется проработка вариантов изменения Конституции Беларуси. Эти варианты предусматривает в том числе перераспределение властных полномочий.

"Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда", - считает президент.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным Центризбиркома, победил Александр Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте оказалась кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Несогласные с результатами выборов люди с вечера 9 августа выходят на улицы городов. За время протестов в Беларуси было задержано около семи тысяч протестующих, в больницах оказались сотни человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, один погиб.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент завил, что не поддастся давлению, особенно через улицу, изменения возможны только через изменение конституции и перераспределение властных полномочий.
 
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