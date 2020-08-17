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Лукашенко: других президентских выборов не будет
17.08.2020 12:06 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг - Sputnik. Других президентских выборов не будет, заявил Александр Лукашенко, общаясь с работниками Минского завода колесных тягачей.
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко в
"Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал, Их (других выборов - Sputnik.) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все",- сказал Лукашенко.
Глава государства заверил, что готов поделиться президентскими полномочиями, поработав над законодательством. "Но не под давлением и не через улицу", - подчеркнул он.
Лукашенко напомнил, что в данный момент ведется проработка вариантов изменения Конституции Беларуси. Эти варианты предусматривает в том числе перераспределение властных полномочий.
"Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда", - считает президент.
Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным Центризбиркома,
Несогласные с результатами выборов люди с вечера 9 августа
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Президент завил, что не поддастся давлению, особенно через улицу, изменения возможны только через изменение конституции и перераспределение властных полномочий.
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