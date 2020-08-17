Лукашенко на МЗКТ предупредил, что может быть больно

Выступая перед рабочими Минского завода колесных тягачей 17 августа, Александр Лукашенко высказался о забастовках.

Об этом сообщает госагентство БЕЛТА.

«Я знаю, несмотря на то что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 [человек] погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что «плохой» президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим», - сказал президент

Он отметил, что предприятия – субъекты экономической деятельности.

«Там, куда вы ринулись, другие законы. Чтобы потом не было больно, - предупредил Лукашенко. - Если кто-то не хочет работать и хочет уйти, никто никого не будет гнобить, пожалуйста, ворота открыты».

По словам президента, на заводах собирается по 150-200 человек, и они «погоду не делают». «Во-вторых, надо понимать, что «плохой» Президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого», — сказал он.

Что касается посторных выборов, то он заявил, что не намерен ихпроводить, тем более под давлением.

«Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все», - сказал Лукашенко.

Прямо на встрече рабочие кричали ему «Уходи». На что президент заявил: «Отвечаю вам на этот вопрос: можете еще покричать», - сообщает TUT.BY.

Получили те, кто бросался на ментов?

«Нужен был повод, чтобы вы кричали „Уходи!“. Хотя не без того, чтобы кто-то попал под раздачу. Но что удивительно, из тех 2,5-3 тысяч все прогуливались. Не было ни одного, кто ходил против ОМОНа. Теперь про то, что кто-то кого-то избил. Совершенно верно. Но большинство, после того как разобрались, на Окрестина, получили те, кто бросался на ментов», - заявил президент.

«Успокойтесь. Если у кого-то есть дети, то возьмите голову в руки и поймите: никогда военный человек вам не простит, когда вы его бьете в спину на автомобиле. Я просил до этих событий: не провоцируйте их! Потому что если они разойдутся, очень жарко будет не только им, но и мне. Я не смогу удержать обстановку. Они будут защищать свои семьи, на которые теперь идет давление через социальные сети», - сказал он.

Тем временем, из изолятора продолжают выходить пострадавшие на мирных акциях. Они рассказывают о пытках и издевательствах, которые проводились на Окрестина. Подавляющее большинство задержанных граждан не старались применить силу в отношении правоохранителей и были безоружными, когда их хватали и увозили в СИЗО. Об этом сообщают популярные белорусские сайты, ранее никогда не замеченные в подаче дезинформации.