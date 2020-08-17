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Президент Германии обратился к Александру Лукашенко
17.08.2020 13:22 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг – Sputnik. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал белорусского коллегу Александра Лукашенко и белорусскую армию не применять силу против демонстрантов.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Я обращаюсь к президенту Лукашенко с призывом идти путем переговоров. Я обращаюсь к белорусским военным с призывом не запятнать себя насилием против собственного народа", - заявил он во время своего выступления в Берлине.
Штайнмайер добавил, что участники мирных акций "заслуживают нашу солидарность и поддержку".
Более недели в Беларуси
В первые дни
Затем правоохранители прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным ЦИК,
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Глава ФРГ заявил, что белорусские участники мирных акций заслуживают солидарность, а также поддержку.
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