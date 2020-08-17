Президент Германии обратился к Александру Лукашенко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 авг – Sputnik. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал белорусского коллегу Александра Лукашенко и белорусскую армию не применять силу против демонстрантов.

"Я обращаюсь к президенту Лукашенко с призывом идти путем переговоров. Я обращаюсь к белорусским военным с призывом не запятнать себя насилием против собственного народа", - заявил он во время своего выступления в Берлине.

Штайнмайер добавил, что участники мирных акций "заслуживают нашу солидарность и поддержку".

Более недели в Беларуси продолжаются несанкционированные акции . Начались они 9 августа после окончания основного дня выборов президента.

В первые дни акции подавлялись силовиками , которые применяли в отношении протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, в первые дни акций были задержаны около семи тысячи человек, один протестующий погиб.

Затем правоохранители прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

По официальным данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов.

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