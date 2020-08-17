Два сотрудника МИД провели возле здания министерства пикет, выразив свое отношение к происходящему в стране

Источник материала: БелаПАН

Минск, 17 августа. Два сотрудника Министерства иностранных дел провели 17 августа пикет, на котором высказали свое отношение к происходящему в стране. Видео с пикета опубликовал портал tut.by .

Стоя на крыльце МИДа с листом бумаги в руке, начальник историко-архивного отделения центрального аппарата министерства Вячеслав Казачёнок сказал на камеру: "Я вышел с чистым белым листом, изначально полагая, что это будет наша общая акция — мирная, естественно, в рамках законодательства. Лист олицетворял в моем утреннем представлении нашу совесть — чистую, нашу Беларусь — чистую и свободную от пролития крови".

Но, добавил Казачёнок, после встречи с министром иностранных дел Владимиром Макеем он понял, что белый лист, скорее, символизирует приказ об увольнении. "Заявление сам писать, конечно, я не собираюсь. Я люблю свою работу, люблю свою родину, — сказал Казачёнок. — К сожалению, слова "родина" и "государство" для господина Макея, я так понимаю, в его понимании — это разные вещи. Он сказал, что мы все — люди государственные, давали присягу, наняты государством, а не какой-то личностью, поэтому если кто-то не согласен с политикой государства, может написать заявление. Он сказал, что это его такая мужская позиция, он бы поступил так же".

Казачёнок отметил, что в ответ попросил у министра дать ему возможность обратиться к коллегам, но тот заявил, что "шоу устраивать не хочет". "К сожалению, монолог одного человека — в традициях нашей системы государственной. Я бы просто хотел сказать господину Макею, что бояться очень страшно, но совесть, по-моему, вера в Бога и справедливость должны быть", — отметил сотрудник МИД.

"Естественно, что у каждого есть право выбора: стать на сторону народа и остаться человеком либо же, не знаю, что там будет дальше... Глава государства, если его так можно назвать, сегодня сказал, что пока он жив, выборов новых не будет, поэтому надо полагать, что эскалация конфликта будет только нарастать, и мне реально страшно", — добавил Казачёнок.



Вместе с ним на пикет тоже с белым листом бумаги вышла заместитель начальника управления Евразийской интеграции Елена Копанёва.

Казачёнок попросил журналистов следить за их дальнейшей судьбой.

Как сообщалось, 16 августа посол Беларуси в Словакии и бывший помощник президента Игорь Лещеня в своем видеообращении поддержал белорусов, вышедших на мирные протесты.

"Как и все белорусы, я в шоке от историй о пытках и избиениях граждан моей страны. На tut.by в одной из фотографий месива из синяков и кровоподтеков мы опознали одноклассника моей дочери, который точно никогда не числился в смутьянах!" — сказал дипломат.

"В Словакии я представляю Беларусь и белорусский народ, который в соответствии с Конституцией является единственным источником власти в нашей стране. Я солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан. Как уроженец города Жодино я — с вами, рабочие БелАЗа и Кузнечного завода тяжелых штамповок. Я искренне надеюсь, что будущее моей страны будет основано на учете позиций всех слоев общества и представителей различных политических сил. Белорусы выстрадали это право", — заявил Лещеня.

В этот же день за отставку Александра Лукашенко выступил бывший временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарской Конфедерации Павел Мацукевич.

"Поддерживать главу государства, который из гаранта безопасности и суверенитета превращается в главную угрозу, считаю для себя как гражданина и дипломата изменой Родине и национальным интересам. Лукашенко должен уйти", — написал он на своей странице в "Фейсбуке" с хештегом "Уходи".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Два сотрудника МИД провели возле здания министерства пикет, выразив свое отношение к происходящему в стране Минск, 17 августа. Два сотрудника Министерства иностранных дел провели 17 августа пикет, на котором высказали свое отношение к происходящему в стране. Видео с пикета...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.