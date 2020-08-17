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Лукашенко заявил, что он с Путиным одного мнения о ситуации вокруг Беларуси

17.08.2020 15:02 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 авг – Sputnik. Беспорядки в Беларуси спровоцированы, чтобы власти "оттянули своих военных на внутренние действия", заявил президент республики Александр Лукашенко во время посещения Минского завода колесных тягачей (МЗКТ).

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Мы видим, что лязгают гусеницами. Я же вижу. И вовремя выбрали момент. Они просто сегодня спровоцировали эту обстановку, чтобы мы оттянули своих военных на внутренние действия. Кто сегодня может гарантировать, что те силы, которые подтягиваются извне, они для нас безразличны? Да нет, мы с Путиным одного мнения, что все там - заварушка эта - не напрасно ", - приводит слова Лукашенко БелТА.

Президент также отметил, что власть в Беларуси никогда не падет.

"Они (противники действующей в Беларуси власти - Sputnik) людей отравили соцсетями. И у некоторых сложилось мнение: все, власти нет, власть пала. Власть никогда не падет. Вы меня знаете. А с ними мы разберемся. Просто надо потерпеть", - заявил глава государства.

Общаясь с трудовым коллективом МЗКТ, президент подчеркнул, что в Беларуси провели выборы и других выборов не будет: "Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их (выборов - Sputnik) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БелАЗа, за полгода мы уничтожим все".

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По официальным данным Центризбиркома, победил Александр Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте оказалась кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Несогласные с результатами выборов люди с вечера 9 августа выходят на улицы городов. За время протестов в Беларуси было задержано около семи тысяч протестующих, в больницах оказались сотни человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, один человек погиб.

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Теги: Минск
 
 
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По мнению Лукашенко, противники действующей в Беларуси власти "людей отравили соцсетями", поэтому у некоторых сложилось мнение, что "власть пала".
 
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