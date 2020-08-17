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Александр Лукашенко: Нам надо принять новую Конституцию

17.08.2020 15:58 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Глава государства сегодня посетил Минский завод колесных тягачей. О своем намерении побывать на МЗКТ Александр Лукашенко заявил буквально на днях в связи с обстановкой на некоторых предприятиях. На фоне волнений последней недели президент первым делом отправился на встречу с коллективом предприятия и пообещал, что ответит на все вопросы сотрудников. Общаясь с трудовым коллективом завода, глава государства в целом высказался о призывах к забастовкам на предприятиях.

На МЗКТ производят машины для военпрома и народного хозяйства


На предприятии выпускают уникальную технику. У некоторых образцов  нет аналогов на территории СНГ. "Два в одном" - так говорят о заводе. Здесь производят машины и для военной промышленности, и для народного хозяйства. Портфель заказов формируют на годы вперед. На предприятии следуют принципу "важно предлагать рынку инновационные разработки". Только так можно эффективно развивать производство. 

Его здесь не останавливали. Люди не намерены увольняться. Но нужно продолжать диалог и вместе искать компромисс. Отдельно в общении остановились на принятии новой Конституции. Она предусмотрит перераспределение властных полномочий.

Нельзя допустить остановки экономики


Президент уверен: сегодня нельзя допустить остановки экономики. А все принципиальные вопросы стоит решать, опираясь на закон и порядок. 

После визита на МЗКТ глава государства отправился на Минский автомобильный завод. Подробности  в наших следующих выпусках.

 
 
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Глава государства сегодня посетил Минский завод колесных тягачей. О своем намерении побывать на МЗКТ Александр Лукашенко заявил буквально на днях в связи с...
 
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