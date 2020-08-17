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На МЗКТ производят машины для военпрома и народного хозяйства

Нельзя допустить остановки экономики

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Лукашенко: Нам надо принять новую Конституцию Глава государства сегодня посетил Минский завод колесных тягачей. О своем намерении побывать на МЗКТ Александр Лукашенко заявил буквально на днях в связи с...

Глава государства сегодня посетил Минский завод колесных тягачей. О своем намеренииАлександр Лукашенко заявил буквально на днях в связи с обстановкой на некоторых предприятиях. На фоне волнений последней недели президент первым делом отправился на встречу с коллективом предприятия и пообещал, что ответит на все вопросы сотрудников. Общаясь с трудовым коллективом завода, глава государства в целом высказался о призывах к забастовкам на предприятиях.На предприятии выпускают уникальную технику. У некоторых образцов нет аналогов на территории СНГ. "Два в одном" - так говорят о заводе. Здесь производят машины и для военной промышленности, и для народного хозяйства. Портфель заказов формируют на годы вперед. На предприятии следуют принципу "важно предлагать рынку инновационные разработки". Только так можно эффективно развивать производство.Его здесь не останавливали. Люди не намерены увольняться. Но нужно продолжать диалог и вместе искать компромисс. Отдельно в общении остановились на принятии новой Конституции. Она предусмотрит перераспределение властных полномочий.Президент уверен: сегодня нельзя допустить остановки экономики. А все принципиальные вопросы стоит решать, опираясь на закон и порядок.После визита на МЗКТ глава государства отправился на Минский автомобильный завод. Подробности в наших следующих выпусках.