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Зеленский провел совещание с силовиками по ситуации в Беларуси
17.08.2020 15:34 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг – Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание с представителями силовых структур по ситуации в Беларуси, сообщила в понедельник пресс-служба украинского лидера.
© Sputnik / Стрингер
"Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание с руководителями разведывательных органов Украины, руководителями силовых структур, а также председателями ряда областных государственных администраций в связи с резким обострением ситуации в Республике Беларусь", – говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что события в Беларуси могут существенным образом повлиять на Украину. Как сообщает его пресс-служба, участники совещания проанализировали внутриполитическую ситуацию в республике, а также провели оценку всех возможных сценариев "дальнейшего развития сегодняшнего внутриполитического обострения".
"Кроме того, был проведен анализ рисков непосредственно для Украины, возникающие в связи с тем или иным развитием ситуации. По итогам встречи сделаны соответствующие выводы и даны распоряжения", – сообщила пресс-служба.
Ранее Зеленский сообщил, что во время несанкционированных акций в Беларуси были
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Украинский президент отметил, что события в Беларуси могут существенным образом повлиять на его страну.
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