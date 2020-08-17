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Зеленский провел совещание с силовиками по ситуации в Беларуси

17.08.2020 15:34 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 авг – Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание с представителями силовых структур по ситуации в Беларуси, сообщила в понедельник пресс-служба украинского лидера.

© Sputnik / Стрингер
Зеленский не приедет в Беларусь до стабилизации обстановки – МИД Украины

"Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание с руководителями разведывательных органов Украины, руководителями силовых структур, а также председателями ряда областных государственных администраций в связи с резким обострением ситуации в Республике Беларусь", – говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что события в Беларуси могут существенным образом повлиять на Украину. Как сообщает его пресс-служба, участники совещания проанализировали внутриполитическую ситуацию в республике, а также провели оценку всех возможных сценариев "дальнейшего развития сегодняшнего внутриполитического обострения".

"Кроме того, был проведен анализ рисков непосредственно для Украины, возникающие в связи с тем или иным развитием ситуации. По итогам встречи сделаны соответствующие выводы и даны распоряжения", – сообщила пресс-служба.

Ранее Зеленский сообщил, что во время несанкционированных акций в Беларуси были задержаны три гражданина Украины. Он призвал украинцев временно отказаться от поездок в республику.

Также украинский президент заявил, что и сам воздержится от визитов в Беларусь до стабилизации обстановки. Напомним, Александр Лукашенко пригласил своего коллегу приехать в Гродно в октябре на Третий форум регионов Беларуси и Украины.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Украинский президент отметил, что события в Беларуси могут существенным образом повлиять на его страну.
 
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