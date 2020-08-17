Лукашенко — рабочим МЗКТ: По-цивильному состоялись выборы, не могут быть фальсифицированы 80%

Источник материала: БелаПАН

Минск, 17 августа. "По-цивильному состоялись выборы, не могут быть фальсифицированы 80%", — заявил Лукашенко 17 августа во время встречи с работниками Минского завода колесных тягачей.

"Я знаю, понимаю, что происходит. Поэтому давайте поговорим по существу. Вы — рабочие люди. Вы тоже меня знаете. Вы всегда поддерживали президента. Это я знаю. Пусть не все. Но запомните, по-мужски вам скажу (и вы выслушайте, а потом действуйте, как хотите): самое страшное в жизни — это предательство. Я не хочу вас упрекнуть, что вы кого-то предали. Потому что я хорошо знаю, что происходит", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

"Послушайте, я никогда вас не предавал и не предам, — заверил Лукашенко. — Жили вроде спокойно, тихо, завидовали нам, уважали. Что вы сотворили со страной? Вы же из этого будете выкарабкиваться! Успокойтесь, сядьте, работайте. А потом с вами в январе здесь встретимся, и вы скажете, что произошло и что нужно еще сделать".

"Не провоцируйте! Я все пережил. Переживу и это. Но вы думайте о себе сейчас. Вот я сегодня ушел. Что завтра, вы подумали? — отметил он. — Вы, пожалуйста, чтобы была зарплата, не губите свое предприятие. Лукашенко завтра уйдет, но вы-то здесь останетесь".

Он напомнил, что сейчас ведется работа над вариантами изменения Конституции страны, которые предусматривают перераспределение властных полномочий. "Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда. Я этого больше всего боюсь", — подчеркнул белорусский руководитель.

Лукашенко заверил, что готов в этом плане поделиться президентскими полномочиями. "Конституция новая нужна. Два варианта мне предложили. Я их отверг, потому что они мало отличаются от этой. Идет работа над третьим вариантом. Приходите, садитесь — и работаем над Конституцией. Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам свои полномочия по Конституции передам. Но не под давлением и не через улицу!" — заявил он.

"Да, я же не святой. Вы знаете мою жесткость. Вы знаете, что если бы не было жесткости, не было бы страны. Вы точно знаете, что я ваших детей не обижу и страну никому не отдам. Это главное", — подчеркнул Лукашенко.

"Я не вечный. Но если вы загубите первого президента, вы будете губить, как в соседних странах, всех остальных. Белорусы не должны этого делать", — считает он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко — рабочим МЗКТ: По-цивильному состоялись выборы, не могут быть фальсифицированы 80% Минск, 17 августа. "По-цивильному состоялись выборы, не могут быть фальсифицированы 80%", — заявил Лукашенко 17 августа во время встречи с работниками Минского...

Марина Носова, БелаПАН.