Польша готовится к волне политических беженцев из Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 авг – Sputnik. Польша готовится принять политических беженцев из Беларуси, заявил в понедельник замминистра иностранных дел страны Марчин Пшидач.

"Польша готовится к возможной волне, большей или меньшей, так называемых политических беженцев – лиц, которые из-за преследований захотят перейти границу", – сказал он.

Пшидач также заявил, что Польша уже подготовила законодательный пакет для облегчения получения виз и въезда таких граждан Беларуси.

Массовые протестные акции начались в республике 9 августа – после выборов президента, на которых, по информации ЦИК, победил Александр Лукашенко с 80,1% голосов. В начале минувшей недели акции граждан жестко подавлялись силовиками – белорусов разгоняли слезоточивым газом, водометами и светошумовыми гранатами. По официальным данным властей, было задержано свыше 6,7 тысячи человек, сотни граждан пострадали.

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