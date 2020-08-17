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Польша готовится к волне политических беженцев из Беларуси
17.08.2020 16:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг – Sputnik. Польша готовится принять политических беженцев из Беларуси, заявил в понедельник замминистра иностранных дел страны Марчин Пшидач.
© Sputnik / Алексей Витвицкий
"Польша готовится к возможной волне, большей или меньшей, так называемых политических беженцев – лиц, которые из-за преследований захотят перейти границу", – сказал он.
Пшидач также заявил, что Польша уже подготовила законодательный пакет для облегчения получения виз и въезда таких граждан Беларуси.
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Польша уже подготовила законодательный пакет для облегчения получения виз и въезда политических беженцев из Беларуси.
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