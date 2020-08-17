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Слуцкий: Западу не нужен мир ни в Беларуси, ни на Украине
17.08.2020 17:02 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг - Sputnik. Реакция Запада на события в Беларуси показывает, что мир в республике или соседней Украине ему на самом деле не нужен, уверен глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.
После президентских выборов по Беларуси прокатилась волна
© Sputnik / Алексей Витвицкий
В понедельник политические партии Европейского парламента приняли совместное заявление, в котором призвали Россию не вмешиваться в ситуацию в Беларуси. Евродепутаты также заявили, что не признают результаты выборов в Беларуси и считают президента Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.
"На мой взгляд, это типичная реплика из кривозеркалья. Россия, в отличие от евродепутатов, конгрессменов и сенаторов США, а также прочих представителей западного истеблишмента, никогда не вмешивается в дела других стран, если нас об этом не просят их легитимные власти", – заявил Слуцкий журналистам в понедельник в Москве.
По его мнению, с таким же успехом "депутаты Госдумы могут также призвать Европарламент не вмешиваться в дела суверенного белорусского государства". Парламентарий подчеркнул, что белорусы сами в состоянии разобраться в ситуации.
"В последние дни идет прямой диалог Александра Лукашенко с народом, на этом фоне не стоит далее провоцировать извне и нагнетать и без того крайне напряженную ситуацию. Реакция же Запада наоборот демонстрирует, что мир в Белоруссии или Украине им на самом деле не нужен. Куда выгоднее создавать и поддерживать очаги напряженности вблизи российских границ", – добавил депутат.
Реакция ожидаема
Слуцкий также назвал ожидаемым отказ Европарламента признать выборы президента в Беларуси.
© AFP 2020 / BERND VON JUTRCZENKA
"Европарламент отказался признавать результаты выборов президента Беларуси и объявил Александра Лукашенко персоной нон грата. Ожидаемое решение в контексте всей той западной истерии, которая сопровождала белорусскую избирательную кампанию и продолжается по ее итогам. Ожидаемое решение и с учетом все той же политики "двойных стандартов" и типичного разделения на "своих и чужих", – сказал Слуцкий.
Депутат возмутился тому факту, что Европарламент в свое время проигнорировал трагические события в Одессе или протесты "желтых жилетов" во Франции.
"Где был Европарламент со своим праведным гневом во время событий "Одесской Хатыни", где был Европарламент во время протестов
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Российский депутат возмутился тому факту, что Европарламент в свое время проигнорировал трагические события в Одессе или протесты "желтых жилетов" во Франции.
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