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Слуцкий: Западу не нужен мир ни в Беларуси, ни на Украине

17.08.2020 17:02 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 авг - Sputnik. Реакция Запада на события в Беларуси показывает, что мир в республике или соседней Украине ему на самом деле не нужен, уверен глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

После президентских выборов по Беларуси прокатилась волна протестных акций, в том числе и на крупных предприятиях. За последнюю неделю белорусский президент несколько раз обсуждал по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в стране.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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В понедельник политические партии Европейского парламента приняли совместное заявление, в котором призвали Россию не вмешиваться в ситуацию в Беларуси. Евродепутаты также заявили, что не признают результаты выборов в Беларуси и считают президента Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.

"На мой взгляд, это типичная реплика из кривозеркалья. Россия, в отличие от евродепутатов, конгрессменов и сенаторов США, а также прочих представителей западного истеблишмента, никогда не вмешивается в дела других стран, если нас об этом не просят их легитимные власти", – заявил Слуцкий журналистам в понедельник в Москве.

По его мнению, с таким же успехом "депутаты Госдумы могут также призвать Европарламент не вмешиваться в дела суверенного белорусского государства". Парламентарий подчеркнул, что белорусы сами в состоянии разобраться в ситуации.

"В последние дни идет прямой диалог Александра Лукашенко с народом, на этом фоне не стоит далее провоцировать извне и нагнетать и без того крайне напряженную ситуацию. Реакция же Запада наоборот демонстрирует, что мир в Белоруссии или Украине им на самом деле не нужен. Куда выгоднее создавать и поддерживать очаги напряженности вблизи российских границ", – добавил депутат.

Реакция ожидаема

Слуцкий также назвал ожидаемым отказ Европарламента признать выборы президента в Беларуси.

© AFP 2020 / BERND VON JUTRCZENKA
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"Европарламент отказался признавать результаты выборов президента Беларуси и объявил Александра Лукашенко персоной нон грата. Ожидаемое решение в контексте всей той западной истерии, которая сопровождала белорусскую избирательную кампанию и продолжается по ее итогам. Ожидаемое решение и с учетом все той же политики "двойных стандартов" и типичного разделения на "своих и чужих", – сказал Слуцкий.

Депутат возмутился тому факту, что Европарламент в свое время проигнорировал трагические события в Одессе или протесты "желтых жилетов" во Франции.

"Где был Европарламент со своим праведным гневом во время событий "Одесской Хатыни", где был Европарламент во время протестов "желтых жилетов"? Лицемерие в действии. ЕП глубоко наплевать на белорусский народ и развитие этой страны, важно осудить и попытаться помножить на ноль неугодных западу политиков", – подчеркнул Слуцкий.

 
Теги: Минск
 
 
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Российский депутат возмутился тому факту, что Европарламент в свое время проигнорировал трагические события в Одессе или протесты "желтых жилетов" во Франции.
 
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