Лукашенко: сначала – новая Конституция, потом – новые выборы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 авг - Sputnik. Президент Беларуси прокомментировал возможность новых выборов, кадры его встречи с рабочими Минского завода колесных тягачей показали в эфире "Беларусь 1".

"Под давлением президент не должен принимать решение", – высказался Лукашенко, на что один из рабочих ему ответил: "Президент должен найти компромисс, который бы всех устроил".

"Будет так, мужики: нам надо принять новую Конституцию, что вы хотели. И даже альтернативщики не были против. Вы ее должны принять на референдуме – потому что мы прежнюю конституцию принимали на референдуме – и по новой конституции провести, если вы хотите, выборы: и парламента, и президента, и местных органов власти".

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