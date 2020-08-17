|
Трамп назвал ситуацию в Беларуси ужасной
17.08.2020 17:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг – Sputnik. Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию в Беларуси ужасной, Штаты пристально следят за происходящим в республике, сообщило в понедельник агентство Reuters.
© REUTERS / Kevin Lamarque
Это первый комментарий американского президента США по поводу политического кризиса в Беларуси.
Массовые
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский президент заявил, что сейчас в США внимательно следят за развитием событий в Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)