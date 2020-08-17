Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 авг – Sputnik. Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию в Беларуси ужасной, Штаты пристально следят за происходящим в республике, сообщило в понедельник агентство Reuters.

Это первый комментарий американского президента США по поводу политического кризиса в Беларуси.

Массовые протестные акции начались в республике 9 августа – после выборов президента, на которых, по информации ЦИК, победил Александр Лукашенко с 80,1% голосов. В начале минувшей недели акции граждан жестко подавлялись силовиками – белорусов разгоняли слезоточивым газом, водометами и светошумовыми гранатами. По официальным данным властей, было задержано свыше 6,7 тысячи человек, сотни граждан пострадали.

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