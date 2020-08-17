Украина вызвала своего посла из Минска на консультации

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 авг – Sputnik. МИД Украины отозвал посла Игоря Кизима из Минска для проведения консультаций на предмет перспектив дальнейших отношений с Беларусью, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

"Я принял решение вызвать посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности, сложившейся выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов. Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Белоруссией и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска", - приводит слова Кулебы сайт МИД Украины.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным Центризбиркома, победил Александр Лукашенко , за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте оказалась кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Несогласные с результатами выборов люди с вечера 9 августа выходят на улицы городов . За время протестов в Беларуси было задержано около семи тысяч протестующих, в больницах оказались сотни человек , в том числе сотрудники правоохранительных органов. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, один погиб.