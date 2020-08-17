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Украина вызвала своего посла из Минска на консультации
17.08.2020 17:02 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг – Sputnik. МИД Украины отозвал посла Игоря Кизима из Минска для проведения консультаций на предмет перспектив дальнейших отношений с Беларусью, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.
© Sputnik / Алексей Витвицкий
"Я принял решение вызвать посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности, сложившейся выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов. Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Белоруссией и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска", - приводит слова Кулебы сайт МИД Украины.
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Посол Украины в Беларуси вызван в Киев для консультаций по поводу развития дальнейших отношений с Беларусью.
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