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Польша выделит $13,5 млн на поддержку независимых СМИ в Беларуси
17.08.2020 19:04 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг – Sputnik. Польша выделит дополнительные 50 миллионов злотых (13,5 миллиона долларов США) на поддержку неправительственных организаций и независимых СМИ в Беларуси, сообщил в понедельник замминистра иностранных дел страны Марчин Пшидач.
© AP / Czarek Sokolowski
"Польша много лет является лидером, если речь идет о поддержке независимых сообществ в Беларуси. На эти цели мы направляли значительные средства", – сказал он.
Пшидач уточнил, что в 2019-м страна на эти цели потратила около 150 миллионов злотых (свыше 40 миллионов долларов).
"Премьер принял решение о направлении дополнительных 50 миллионов злотых на поддержку СМИ, неправительственных организаций и репрессированных", – добавил замминистра.
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Соответствующее решение принял польский премьер – деньги пойдут не только СМИ, но и на помощь пострадавшим.
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