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Польша выделит $13,5 млн на поддержку независимых СМИ в Беларуси

17.08.2020 19:04 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 авг – Sputnik. Польша выделит дополнительные 50 миллионов злотых (13,5 миллиона долларов США) на поддержку неправительственных организаций и независимых СМИ в Беларуси, сообщил в понедельник замминистра иностранных дел страны Марчин Пшидач.

© AP / Czarek Sokolowski
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"Польша много лет является лидером, если речь идет о поддержке независимых сообществ в Беларуси. На эти цели мы направляли значительные средства", – сказал он.

Пшидач уточнил, что в 2019-м страна на эти цели потратила около 150 миллионов злотых (свыше 40 миллионов долларов).

"Премьер принял решение о направлении дополнительных 50 миллионов злотых на поддержку СМИ, неправительственных организаций и репрессированных", – добавил замминистра.

Массовые протестные акции начались в республике 9 августа – после выборов президента, на которых, по информации ЦИК, победил Александр Лукашенко с 80,1% голосов. В начале минувшей недели акции граждан жестко подавлялись силовиками – белорусов разгоняли слезоточивым газом, водометами и светошумовыми гранатами. По официальным данным властей, было задержано свыше 6,7 тысячи человек, сотни граждан пострадали.

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Теги: Минск
 
 
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Соответствующее решение принял польский премьер – деньги пойдут не только СМИ, но и на помощь пострадавшим.
 
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