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Президент Беларуси прокомментировал призывы к забастовкам

17.08.2020 20:01 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня Президент отвечал на вопросы рабочих. Диалог с людьми прошел на площадках Минского завода колесных тягачей и Минского автомобильного завода. О своем намерении побывать на МЗКТ Александр Лукашенко заявил буквально на днях - в связи с обстановкой на некоторых предприятиях. На фоне волнений последней недели Президент первым делом отправился на встречу с коллективом и пообещал, что ответит на все вопросы сотрудников. Накануне здесь было задержано три человека, готовящих провокацию к приезду Главы государства.

Президента предупреждали, что готовится провокация: предлагали отложить визит на предприятие. Но Александр Лукашенко не изменил решения. Как и ожидалось, все началось с криков, как по методичке знакомых - "уходи!". Президент прокомментировал призывы к забастовкам. 

После Президент пошел к людям, чтобы ответить на все вопросы сотрудников. Разговор получился на злобу дня. Многие сегодня были уверены: диалог нужно продолжать и вместе искать компромисс. Отдельно в общении остановились на принятии новой Конституции. Она предусмотрит перераспределение властных полномочий.

Президент уверен: сегодня нельзя допустить остановки экономики. А все принципиальные вопросы стоит решать, опираясь на закон и порядок. После визита на МЗКТ Глава государства отправился на Минский автомобильный завод.

В нынешней ситуации Александр Лукашенко призвал заводчан принимать взвешенные решения, не доверяя лишь интернету. Глава государства выразил уверенность, что сейчас нужно принимать спокойные, выверенные решения. Только такие меры будут способствовать стабилизации обстановки.

 
 
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Сегодня Президент отвечал на вопросы рабочих. Диалог с людьми прошел на площадках Минского завода колесных тягачей и Минского автомобильного завода. О своем...
 
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