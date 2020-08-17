Ситуация в Беларуси: приведут ли протесты к смене власти?

После событий последних дней люди мало верят в то, что Александр Лукашенко останется у власти: слишком много жестокости было при задержаниях на митингах протеста. Кроме того, в нынешней предвыборной программе действующего президента были те же невыполненные обещания, что и на предыдущих выборах.

События складываются не лучшим образом для Лукашенко, доверие уже утеряно, и нужно что-то менять. Кто будет это делать, когда лидера нет? Недавний кандидат в президенты Светлана Тихановская записала обращение к белорусам, где берет на себя ответственность быть национальным лидером в переломный момент. Но она находится далеко от Беларуси, и многие задаются вопросом: действительно ли она управляет ситуацией, или кто-то вначале управляет ей самой?

Кроме того, висит в воздухе вопрос – сколько голосов на выборах набрала Тихановская на самом деле? Понятно, что больше, чем огласил ЦИК. Но как люди могут голосовать за человека, о котором услышали непосредственно перед избирательной кампанией? Можно сделать вывод: люди голосовали и за нее, и ни за кого, лишь бы не за действующего президента.

С голосами на выборах ничего не понятно

В фальсификации выборов уверено большинство населения страны. По данным комиссии, за Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за Тихановскую - 10,12%.

Согласно статье 97 Избирательного кодекса, ЦИК мог назначить повторный подсчет голосов – по своей инициативе или по заявлениям кандидатов. И тогда конфликта и протестов могло и не быть.

Пересчитать голоса могли территориальные избирательные комиссии, но они этого не сделали, и не собирались. Все жалобы альтернативных кандидатов Центризбирком отверг, перерасчет бюллетеней невозможен. Глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что участковые комиссии уже закончили работу и прекратили свои полномочия.

Однако, согласно статье 38 ИК, «полномочия областных, Минской городской комиссий по выборам президента Республики Беларусь прекращаются после официального опубликования итогов выборов президента Республики Беларусь». А итоги пока не опубликованы - ожидается, что ЦИК это сделает после 17 августа. А потом уже альтернативные кандидаты смогут начать обжалование решения комиссии в Верховном суде.

Чем необычны белорусские протесты

9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей. Многие избиратели не согласны с результатами выборов. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста. Впервую ночь они длились 7 часов. 11 августа протесты продолжились .

Акции протеста в Беларуси оказались не такими, как их ожидали власти. После жестких разгонов, несмотря на избиения, пытки и даже жертвы, акции не закончились. А ведь можно предположить, что власти, отпуская пострадавших, ставили целью запугать остальных.

Белорусы вышли 16 августа на самый крупный митинг в истории страны с праздничными шарами и цветами. Количество участников, по разным оценкам, составило как минимум 200 тысяч человек. За все время протестов задержано более 6 тысяч человек, возбуждены десятки уголовных дел.

Во всех городах Беларуси прошли акции протеста, на которых женщины выходили в белых одеждах с цветами. Так они выражали поддержку пострадавшим в уличных акциях и протестовали против насилия правоохранителей. В них участвовала тысяча женщин. В Минске женщины пришли к Дому правительства, обнимали правоохранителей и дарили им цветы.

Белорусы не сорят на улицах города и убирают улицы после протестов. Если приходится становиться на скамейку, снимают обувь.

Создан координационный совет

Тем временем доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова обратилась к правительству Беларуси, руководству городов и чиновникам с видеообращением. В нем она заявила, что «Александр Лукашенко стремительно теряет власть», он «публично отказался от диалога со своим народом» и «участвовать в добровольной передаче власти».

Обращаясь к чиновникам, Ковалькова отметила: те, кто не отдавал преступные приказы, найдут место в новой Беларуси. Им будет гарантирована безопасность.

Ковалькова призвала правительство, «всех ответственных высокопоставленных лиц начать переговоры о мирной передаче власти».

Она также разместила на странице facebook список людей, включенных в Координационный совет на «коллегиальном обсуждении». В частности, в список входят нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, журналистка Светлана Калинкина, художник Владимир Цеслер, экономист Сергей Чалый, другие популярные и значимые личности страны.

Напомним, ранее в видеообращении Тихановская заявила, что готовится создание Координационного совета для передачи власти. Таким образом, получается, что Тихановскую начала поддерживать традиционная оппозиция - проевропейская и отчасти антироссийская. После этого ситуация на политической арене Беларуси еще более запуталась.

Произойдет ли смена власти?

По мнению международного политического обозревателя Павлюка Быковского , может быть несколько вариантов разрешения ситуации. Это «сохранение статус-кво: инаугурация Лукашенко на фоне подавления протестов, инаугурация после того, как протесты выдохнутся (она должна пройти не позднее двух месяцев после выборов - то есть до 9 октября), введение режима чрезвычайного положения и т.д.»

Однако эти события лишь на время отложат решение проблемы легитимности правящего режима.

«Децентрализованные протесты, протесты, не имеющие лидера, трудно подавить, но они очень редко решают политическую задачу смены правящего режима – это очень сложно сделать без лидера протеста, который бы делал собственную ставку на взятие власти.

Роль Тихановской важна тем, что она смогла стать символом протеста и заранее заявляет, что намерена стать техническим президентом , который открыл бы тюрьмы и дал возможность провести свободные президентские выборы», - отмечает Быковский.

Жестокие подавления протестов с большим количеством пострадавших и ослабление поддержки общества могут привести к расколу правящей элиты. Начало этого процесса уже наблюдается. Если продолжится, то может, в свою очередь, привести к открытым переворотам и кабинетным решениям с рокировкой фигур и дальнейшей отставкой президента. Может произойти и революционная смена власти – если в процесс будут вовлечены народные массы.

16 августа в Минске на проспекте Независимости прошел митинг в поддержку Лукашенко, где он напомнил гражданам о 90-х годах и заявил , что не допустит новых выборов. В понедельник, 17 августа президент прилетел на вертолете на Минский завод колесных тягачей, где дал понять , что не намерен проводить повторных выборов, тем более под давлением. Прямо на встрече рабочие кричали ему «Уходи». На что президент заявил: «Отвечаю вам на этот вопрос: можете еще покричать».

Выйдет ли снова ОМОН

Тем временем в ночь на 14 августа из Центра изоляции правонарушений, называемого «Окрестино», стали выпускать задержанных на акциях протеста. Вышедшие рассказывают о нечеловеческих условиях, в которых они находились, о пытках и издевательствах. Факты пыток выкладывают в интернет известные и уважаемые СМИ, которые ранее «не грешили» дезинформацией. Не верить этим фактам нет никаких оснований.

За предыдущую неделю в Беларуси были задержаны порядка 7 тысяч человек. При этом далеко не все принимали участие в протестах, значительное количество арестованных попало за решетку случайно. Точных данных об общем количестве задержанных пока нет.

Выйдет ли снова ОМОН на протестантов? Осмелятся ли власти снова послать "ребят" нв улицы города вовремя протестов? Скорее всего нет.

О поддержке России

На фоне политического кризиса Лукашенко два раза звонил Владимиру Путину и дважды заявлял, что Россия готова в любой момент прийти на помощь нашей стране в вопросах обеспечения безопасности.

На сайте российского президента после второго телефонного разговора было опубликовано два абзаца. Лукашенко заявлял, что получил заверение Владимира Путина в обеспечении безопасности в Беларуси.

Однако там была следующая информация: «Продолжено обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, в том числе с учетом оказываемого на республику давления извне. С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности ».

Напомним, статья 5 устава ОДКБ гласит о невмешательстве в дела, подпадающие под национальную юрисдикцию государств-членов. Поэтому можно предполагать, что Россия вряд ли пойдет на откровенную военную интервенцию в Беларуси.