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Германия пытается связаться с Лукашенко по дипканалам
17.08.2020 19:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг – Sputnik. Германия предпринимает попытки связаться с Александром Лукашенко по дипломатическим каналам, чтобы обсудить сложившуюся в республике ситуацию, сообщила канцелярия президента Литвы.
© Sputnik / Владимир Трефилов
В понедельник литовский президент Гитанас Науседа провел телефонный разговор с лидером ФРГ Ангелой Меркель, в ходе которого главы государств обсудили различные политические вопросы.
"Меркель проинформировала о своем разговоре с президентом России (Владимиром Путиным – Sputnik). В настоящее время Берлин также пытается связаться с Александром Лукашенко по дипломатическим каналам, чтобы разобраться с ситуацией", – говорится в сообщении.
По информации канцелярии, Науседа поговорил с Меркель о возможных
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Науседа поговорил с Меркель о возможных санкциях, которые ЕС планирует ввести в отношении белорусских чиновников после президентских выборов.
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