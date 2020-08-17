Германия пытается связаться с Лукашенко по дипканалам

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 авг – Sputnik. Германия предпринимает попытки связаться с Александром Лукашенко по дипломатическим каналам, чтобы обсудить сложившуюся в республике ситуацию, сообщила канцелярия президента Литвы.

В понедельник литовский президент Гитанас Науседа провел телефонный разговор с лидером ФРГ Ангелой Меркель, в ходе которого главы государств обсудили различные политические вопросы.

"Меркель проинформировала о своем разговоре с президентом России (Владимиром Путиным – Sputnik). В настоящее время Берлин также пытается связаться с Александром Лукашенко по дипломатическим каналам, чтобы разобраться с ситуацией", – говорится в сообщении.

По информации канцелярии, Науседа поговорил с Меркель о возможных санкциях , которые ЕС планирует ввести в отношении белорусских чиновников после президентских выборов.

Массовые протестные акции начались в республике 9 августа – после выборов президента, на которых, по информации ЦИК, победил Александр Лукашенко с 80,1% голосов. В начале минувшей недели акции граждан жестко подавлялись силовиками – белорусов разгоняли слезоточивым газом, водометами и светошумовыми гранатами. По официальным данным властей, было задержано свыше 6,7 тысячи человек, сотни граждан пострадали.

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