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Посла Беларуси вызвали в МИД Латвии и вручили ноту

18.08.2020 09:02 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 авг – Sputnik. Министерство иностранных дел Латвии вручило белорусскому послу в Риге ноту в связи с задержанием в Беларуси латвийских граждан, сообщило в понедельник внешнеполитическое ведомство балтийской республики.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Глава управления двусторонних отношений Министерства иностранных дел Илгварс Клява встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Латвии Василием Марковичем , чтобы представить ноту протеста по поводу задержания граждан Латвии и позицию по действиям Беларуси", – говорится в сообщении.

В МИД Латвии рассказали, что с 10 по 13 августа в Беларуси два гражданина страны были необоснованно задержаны белорусскими правоохранительными органами и подверглись физическому и психологическому насилию.

"Министерство иностранных дел Латвии требует от белорусских властей провести полное расследование инцидента, привлечь виновных к ответственности и сообщить им о результатах расследования", – сообщили в министерстве.

Нечестные выборы

В ведомстве уточнили, что Латвия не считает состоявшиеся в Беларуси президентские выборы свободными и справедливыми, а выходом из политического кризиса в республике может стать новая электоральная кампания с другим составом ЦИК и обязательным присутствием международных наблюдателей.

"Министерство решительно осуждает применение белорусскими правоохранительными органами физической силы против мирных демонстрантов и требует немедленного освобождения задержанных. Должностные лица, совершившие насилие и нарушения прав человека, должны быть привлечены к ответственности и наказаны", – сказали в МИД Латвии.

В министерстве призвали белорусского посла проинформировать официальный Минск о том, что в решении внутренних проблем Беларуси не стоит искать внешнего врага.

"Попытки представить страны Балтии и НАТО как враждебные силы для Беларуси могут еще больше усугубить нынешние сложные отношения с Минском", – заключили в МИД.

Массовые протестные акции начались в республике 9 августа – после выборов президента, на которых, по информации ЦИК, победил Александр Лукашенко с 80,1% голосов. В начале минувшей недели акции граждан жестко подавлялись силовиками – белорусов разгоняли слезоточивым газом, водометами и светошумовыми гранатами. По официальным данным властей, было задержано свыше 6,7 тысячи человек, сотни граждан пострадали.

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Теги: Минск
 
 
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В МИД Латвии сообщили, что республика не считает состоявшиеся в Беларуси президентские выборы свободными и справедливыми.
 
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