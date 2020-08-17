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А. Лукашенко работникам МЗКТ: Там, куда вы ринулись, другие законы

17.08.2020 22:01 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Откровенно на злобу дня. Именно таким получился сегодня разговор на столичном заводе МЗКТ. Сегодня туда отправился Президент. О своем намерении посетить Минский завод колесных тягачей  Александр Лукашенко заявил буквально на днях  из-за обстановки на некоторых предприятиях. Присутствовали люди с разными позициями. Речь шла о ситуации в стране, о нашей безопасности и, конечно, о том, как важна сегодня работа предприятий в реальном секторе. Ведь от этого зависит благополучие и работников, и их семей. Говорили о том, как не допустить беспорядков на улице и обезопасить людей, а также о новой Конституции. Диалог не сорвали даже провокаторы. Можно занимать разные позиции, но важно сохранить законность и порядок. Подробнее  Наталья Бреус. 

Как и обещал: Президент приехал на МЗКТ

Все знали, что Президент собирается на МЗКТ. Визит Александр Лукашенко анонсировал сам еще в выходные. Устойчивая работа предприятий (впрочем не только сейчас) – это всегда залог благополучия коллектива и их родных. Провокаторы, которые сейчас уже задержаны, обзванивали людей накануне, кидали сообщения в чаты, призывали не идти на встречу. А если идти, то кричать. ЦУ звучали недвусмысленно - запись разговоров дают услышать всем.
 
А. Лукашенко работникам МЗКТ: Там, куда вы ринулись, другие законы

Как готовились провокации перед приездом Президента на МЗКТ

Вот такая инструкция - саботировать диалог. Диалог, который сегодня нужен всем. Или вот еще, что происходило накануне. Юные создания с какими-то требованиями. Перед проходной. Проходящие мимо заводчане даже не обращают внимания. Постояли девушки и уехали на такси Yandex, который уже не раз засветился. Что эти дети хотели сказать? Какое отношение они имеют к заводу? Зная все эти факты, Президента как могли отговаривали ехать, но он был настроен категорично. И приехал. Да, как и условились ночью в чатах, началось все с криков "уходи" по знакомым методичкам. Но  не на того напали. Ответ
Александра Лукашенко на расхожие призывы был однозначным. Не заигрывая с людьми, в своем духе – прямолинейно - Президент высказал позицию. Казалось бы, можно было поставить точку. Но Александр Лукашенко, не замечая сигналы службы безопасности,  идет в толпу  разговаривать с людьми. Политический накал сегодня высок и необдуманные действия ни к чему хорошему не приведут. 

Президент: Выставляйте свои требования, требуйте, кричите, но только не останавливайте производство

Попытка провокаторов расшатать обстановку в стране была пресечена. На кону  безопасность граждан. В воронку навязанной нам агрессии попали случайные люди. Но в вот в большой политике случайностей не бывает: если прессуют, значит кому-то это нужно. 

Фейки и вбросы в соцсетях и мессенджерах как угроза национальной безопасности

Ситуация вокруг Беларуси не самая простая. Помимо того, что наращивается военный компонент Североатлантического альянса у наших рубежей, идет беспрецедентное давление извне. Волна фейков на некоторых ресурсах и в мессенджерах в итоге затрагивает национальную безопасность. С помощью сосцетей и вбросов пытаются накалить людей после выборов. Но провокациям и уличным акциям, которые ни в одной стране мира ни к чему хорошему не привели, белорусы могут противопоставить конституционный путь.

А. Лукашенко о передаче полномочий и изменении Конституции: Не под давлением и не через улицу

В этом кругу были люди с полярными мнениями и абсолютно противоположными позициями. Но атмосфера протеста не позволила многим присутствующим потерять здравый смысл. 
Чувствовалось, что многие озабочены тем, что будет дальше. Вопросы из этой серии звучали наравне с теми, что касались обстановки в стране. Президент отвечал на все, не избегая острых моментов. Слышать готовы каждого. Это красной нитью звучало во время общения Президента с работниками Минского завода колесных тягачей. 
Несколько слов о самом МЗКТ. Это флагман военпрома. Предприятие хоть и более чем с полувековой историей, но не перестает удивлять инновационными разработками. О них стараются молчать до последнего. Коммерческая ну и, конечно, военная тайна. У некоторых образцов нет аналогов на территории СНГ. "Два в одном" - так говорят о заводе. Здесь производят машины и для военной промышленности, и для народного хозяйства. Портфель заказов формируют на годы вперед. Не закрылись и сработали за полугодие с прибылью, экспорт не упал. Как может завод замереть сегодня, и что тогда будет?

На МЗКТ Президент пообщался и с журналистами

Александр Лукашенко по ходу обращается и к журналистам. Знает, что сейчас в социальных сетях идет нехилое давление не только на людей в погонах, врачей, учителей, но и на репортеров, и даже на членов их семей. Помимо общения с коллективом, Президент смотрит, как работают цеха. Здесь производят машины, которые сегодня востребованы за рубежом.

Президент побывал сегодня и на Минском автомобильном заводе

Кстати, по соседству с МЗКТ располагается и производство еще одного промышленного гиганта. Здесь МАЗ делает свои автобусы. Александр Лукашенко по ходу моделирует маршрут движения, говорит, и сюда заедем. Между предприятиями даже есть проход, так что желающие с МАЗа запросто могли попасть и на общение с коллективом МЗКТ - дорогу никто не преграждал.

А. Лукашенко работникам МЗКТ: Там, куда вы ринулись, другие законы
 

А. Лукашенко: Сегодня надо думать не айфонами, телефонами, а мозгами

Немало сил и средств вложено, чтобы 15-тысячный коллектив автомобильного работал. Им приходится непросто на рынках - конкуренция жесткая. Без поддержки пришлось бы туго. 
Продукция МАЗа экспортируется в 50 стран мира.Сегодня поставляют свою технику мазовцы в полсотни государств. Автобусное производство в старых цехах - по-хорошему ему нужно строить новое. Если расчеты будут обоснованы, то на такой проект будет добро. 
Да, это разговор о перспективе. Ведь если не думать об этом сегодня, то как работать завтра. Остановиться легко – запустить железное сердце этих заводов с новой силой будет куда сложнее. Если вообще возможно. Тем более, что биться ритмично ему не помогает и мировая обстановка. Как и во всем мире в любом коллективе могут быть разные мнения. Важно слышать каждого. Но еще важнее - сохранить законность и самое дорогое, что у нас было - мир и порядок. 

 
 
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Откровенно на злобу дня. Именно таким получился сегодня разговор на столичном заводе МЗКТ. Сегодня туда отправился Президент. О своем намерении посетить Минский...
 
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