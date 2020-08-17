Лукашенко рассказал, что Меркель хотела поговорить с ним в воскресенье

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 авг – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что в минувшее воскресенье ему звонила канцлер Германии Ангела Меркель с предложением "поговорить".

"Я знаю, кого они (оппозиция – Sputnik) сформировали для переговоров. Уже вчера звонит Меркель: "Я хочу поговорить", - рассказал глава государства в ходе встречи с рабочими на заводе МЗКТ, отрывок показал телеканал "Беларусь-1".

Лукашенко отметил, что ему звонил и президент Литвы Гитанас Науседа и другие главы государств, какие – президент не уточнил.

В кабмине ФРГ позже заявили, что телефонной беседы Меркель и Лукашенко со времени выборов не было.

Ранее стало известно, что в понедельник официальный Берлин предпринял попытки связаться с белорусским президентом по дипломатическим каналом, об этом сообщила канцелярия президента Литвы Гитанаса Науседы. Сегодня Науседа и Меркель обсудили по телефону различные политические вопросы. Канцлер ФРГ проинформировала своего литовского коллегу и о своей беседе с президентом России Владимиром Путиным.

В канцелярии отметили, что Науседа проговорил с Меркель и о возможных санкциях, которые Евросоюз планирует ввести в отношении ряда белорусских госчиновников после президентских выборах.

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