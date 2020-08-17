Объединенный штаб обнародовал список Координационного совета

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 авг – Sputnik. Доверенное лицо экс-кандидата в президента Светланы Тихановской Ольга Ковалькова опубликовала на своей странице в Facebook список членов Координационного совета.

Ранее Тихановская объявила, что ее штаб намерен создать совет, чтобы обеспечить трансфер власти. Она также подчеркнула, что готова к диалогу с действующей властью Беларуси.

Ковалькова сообщила, что список Координационного совет подбирался таким образом, чтобы лучшим образом представлять народ республики.

По ее словам, все, кто высказал желание войти в совет, могут войти в его расширенный состав и принимать участие в заседаниях экспертных и рабочих групп.

В состав совета вошли 35 человек:

Светлана Алексиевич – Нобелевский лауреат по литературе

Людмила Антоновская – председатель ассоциации "Инновационное приборостроение"

Павел Белоус – основатель и владелец компании Symbal.by

Алесь Беляцкий – правозащитник, руководитель правозащитного центра "Вясна"

Андрей Витушко – врач-реаниматолог, кандидат медицинских наук

Лилия Власова – международный медиатор, юрист

Виталий Волянюк – директор компании Probusiness

Алана Гебремариам – активистка Молодежного блока

Юрий Губаревич – политик, председатель движения "За Свободу"

Павел Данейко – управляющий Группы компаний ИПМ

Александр Добровольский – политик, член Политсовета ОГП

Алесь Дуко – администрация парка "Великий Камень"

Владимир Дунаев – профессор, эксперт Общественного Болонского комитета

Андрей Егоров – политолог, директор Центра европейской трансформации

Максим Знак – юрист

Светлана Калинкина – журналист

Ольга Ковалькова – доверенное лицо Светланы Тихановской

Николай Козлов – доверенное лицо Светланы Тихановской

Мария Колесникова – координатор штаба Виктора Бабарико

Дмитрий Крук – экономист

Игорь Кабушков – представитель студенческого сообщества

Андрей Курейчик – киносценарист, драматург, режиссер

Евгений Ливянт – педагог, руководитель репетиторского центра "100 баллов"

Сергей Макейков – делегат БМЗ

Татьяна Маринич – основатель группы компаний BELBIZ

Владимир Пугач – J-MORS, музыкант, юрист

Виталий Рымашевский – сопредседатель БХД

Анна Северинец – учитель, писатель, литературовед

Андрей Стрижак – активист кампании BY-COVID

Юрий Хващевацкий – кинорежиссер

Александр Центер – глава группы компаний "А-100"

Владимир Цеслер – художник

Сергей Чалый – независимый аналитик, экономист

Юлия Чернявская – культуролог, профессор

Алексей Щурко – бизнесмен GURTAM

Ковалькова сообщила, что регламент действий совета будет обнародован в ближайшем времени, а его первое заседание состоится уже на днях.