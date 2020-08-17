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Объединенный штаб обнародовал список Координационного совета
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Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг – Sputnik. Доверенное лицо экс-кандидата в президента Светланы Тихановской Ольга Ковалькова опубликовала на своей странице в Facebook список членов Координационного совета.
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Sputnik / Виктор Толочко
Ранее Тихановская объявила, что ее штаб намерен создать совет, чтобы обеспечить трансфер власти. Она также подчеркнула, что готова к диалогу с действующей властью Беларуси.
Ковалькова сообщила, что список Координационного совет подбирался таким образом, чтобы лучшим образом представлять народ республики.
По ее словам, все, кто высказал желание войти в совет, могут войти в его расширенный состав и принимать участие в заседаниях экспертных и рабочих групп.
В состав совета вошли 35 человек:
- Светлана Алексиевич – Нобелевский лауреат по литературе
- Людмила Антоновская – председатель ассоциации "Инновационное приборостроение"
- Павел Белоус – основатель и владелец компании Symbal.by
- Алесь Беляцкий – правозащитник, руководитель правозащитного центра "Вясна"
- Андрей Витушко – врач-реаниматолог, кандидат медицинских наук
- Лилия Власова – международный медиатор, юрист
- Виталий Волянюк – директор компании Probusiness
- Алана Гебремариам – активистка Молодежного блока
- Юрий Губаревич – политик, председатель движения "За Свободу"
- Павел Данейко – управляющий Группы компаний ИПМ
- Александр Добровольский – политик, член Политсовета ОГП
- Алесь Дуко – администрация парка "Великий Камень"
- Владимир Дунаев – профессор, эксперт Общественного Болонского комитета
- Андрей Егоров – политолог, директор Центра европейской трансформации
- Максим Знак – юрист
- Светлана Калинкина – журналист
- Ольга Ковалькова – доверенное лицо Светланы Тихановской
- Николай Козлов – доверенное лицо Светланы Тихановской
- Мария Колесникова – координатор штаба Виктора Бабарико
- Дмитрий Крук – экономист
- Игорь Кабушков – представитель студенческого сообщества
- Андрей Курейчик – киносценарист, драматург, режиссер
- Евгений Ливянт – педагог, руководитель репетиторского центра "100 баллов"
- Сергей Макейков – делегат БМЗ
- Татьяна Маринич – основатель группы компаний BELBIZ
- Владимир Пугач – J-MORS, музыкант, юрист
- Виталий Рымашевский – сопредседатель БХД
- Анна Северинец – учитель, писатель, литературовед
- Андрей Стрижак – активист кампании BY-COVID
- Юрий Хващевацкий – кинорежиссер
- Александр Центер – глава группы компаний "А-100"
- Владимир Цеслер – художник
- Сергей Чалый – независимый аналитик, экономист
- Юлия Чернявская – культуролог, профессор
- Алексей Щурко – бизнесмен GURTAM
Ковалькова сообщила, что регламент действий совета будет обнародован в ближайшем времени, а его первое заседание состоится уже на днях.
Теги
: Минск
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Регламент действий совета будет обнародован в ближайшем времени, а его первое заседание состоится уже на днях.
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