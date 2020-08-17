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Объединенный штаб обнародовал список Координационного совета

18.08.2020 09:02 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 авг – Sputnik. Доверенное лицо экс-кандидата в президента Светланы Тихановской Ольга Ковалькова опубликовала на своей странице в Facebook список членов Координационного совета.

© Sputnik / Виктор Толочко
Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером

Ранее Тихановская объявила, что ее штаб намерен создать совет, чтобы обеспечить трансфер власти. Она также подчеркнула, что готова к диалогу с действующей властью Беларуси.

Ковалькова сообщила, что список Координационного совет подбирался таким образом, чтобы лучшим образом представлять народ республики.

По ее словам, все, кто высказал желание войти в совет, могут войти в его расширенный состав и принимать участие в заседаниях экспертных и рабочих групп.

В состав совета вошли 35 человек:

  • Светлана Алексиевич – Нобелевский лауреат по литературе
  • Людмила Антоновская – председатель ассоциации "Инновационное приборостроение"
  • Павел Белоус – основатель и владелец компании Symbal.by
  • Алесь Беляцкий – правозащитник, руководитель правозащитного центра "Вясна"
  • Андрей Витушко – врач-реаниматолог, кандидат медицинских наук
  • Лилия Власова – международный медиатор, юрист
  • Виталий Волянюк – директор компании Probusiness
  • Алана Гебремариам – активистка Молодежного блока
  • Юрий Губаревич – политик, председатель движения "За Свободу"
  • Павел Данейко – управляющий Группы компаний ИПМ
  • Александр Добровольский – политик, член Политсовета ОГП
  • Алесь Дуко – администрация парка "Великий Камень"
  • Владимир Дунаев – профессор, эксперт Общественного Болонского комитета
  • Андрей Егоров – политолог, директор Центра европейской трансформации
  • Максим Знак – юрист
  • Светлана Калинкина – журналист
  • Ольга Ковалькова – доверенное лицо Светланы Тихановской
  • Николай Козлов – доверенное лицо Светланы Тихановской
  • Мария Колесникова – координатор штаба Виктора Бабарико
  • Дмитрий Крук – экономист
  • Игорь Кабушков – представитель студенческого сообщества
  • Андрей Курейчик – киносценарист, драматург, режиссер
  • Евгений Ливянт – педагог, руководитель репетиторского центра "100 баллов"
  • Сергей Макейков – делегат БМЗ
  • Татьяна Маринич – основатель группы компаний BELBIZ
  • Владимир Пугач – J-MORS, музыкант, юрист
  • Виталий Рымашевский – сопредседатель БХД
  • Анна Северинец – учитель, писатель, литературовед
  • Андрей Стрижак – активист кампании BY-COVID
  • Юрий Хващевацкий – кинорежиссер
  • Александр Центер – глава группы компаний "А-100"
  • Владимир Цеслер – художник
  • Сергей Чалый – независимый аналитик, экономист
  • Юлия Чернявская – культуролог, профессор
  • Алексей Щурко – бизнесмен GURTAM

Ковалькова сообщила, что регламент действий совета будет обнародован в ближайшем времени, а его первое заседание состоится уже на днях.

 
Теги: Минск
 
 
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Регламент действий совета будет обнародован в ближайшем времени, а его первое заседание состоится уже на днях.
 
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