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Лукашенко: следующий президент Беларуси не продержится и двух лет

18.08.2020 09:02 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 авг – Sputnik. Следующий президент Беларуси не сможет продержаться на этом посту и двух-трех лет, заявил глава республики Александр Лукашенко во время визита на Минский автомобильный завод.

© AFP 2020 / BELTA / NIKOLAY PETROV
Лукашенко: сначала – новая Конституция, потом – новые выборы

Он подчеркнул, что сейчас в политике другие законы: кто хочет ей заниматься, должен знать – "президент не будет по плечу".

"Уходи, уходи!" – не вопрос. Я наработался. Я ухожу – знаю, что вы будете следующему кричать: "Уходи!", но очень рано - буквально через два-три года", – отметил Лукашенко.

Напомним, в понедельник утром действующий президент страны посетил МЗКТ, где пообщался с рабочими. Там он прокомментировал призывы к забастовкам на предприятиях, возможность новых выборов в ближайшее время, столкновения с силовиками, а также рассказал, что его оценка ситуации совпадает с мнением Владимира Путина.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным Центризбиркома, победил Александр Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте оказалась кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Несогласные с результатами выборов с вечера 9 августа выходят на улицы городов. За время протестов в Беларуси было задержано около семи тысяч протестующих, в больницах оказались сотни человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, один погиб. С минувшего четверга на крупных предприятиях страны начались митинги протеста, предприятия заявляют о намерениях бастовать.

 
Теги: Минск
 
 
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Действующий глава государства полагает, что новый лидер страны столкнется с народными протестами, ему тоже будут кричать: "Уходи!".
 
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