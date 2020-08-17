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Лукашенко: следующий президент Беларуси не продержится и двух лет
18.08.2020 09:02 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг – Sputnik. Следующий президент Беларуси не сможет продержаться на этом посту и двух-трех лет, заявил глава республики Александр Лукашенко во время визита на Минский автомобильный завод.
© AFP 2020 / BELTA / NIKOLAY PETROV
Он подчеркнул, что сейчас в политике другие законы: кто хочет ей заниматься, должен знать – "президент не будет по плечу".
"Уходи, уходи!" – не вопрос. Я наработался. Я ухожу – знаю, что вы будете следующему кричать: "Уходи!", но очень рано - буквально через два-три года", – отметил Лукашенко.
Напомним, в понедельник утром действующий президент страны
Несогласные с результатами выборов с вечера 9 августа
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Действующий глава государства полагает, что новый лидер страны столкнется с народными протестами, ему тоже будут кричать: "Уходи!".
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