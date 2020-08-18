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Меркель обсудит с Путиным ситуацию в Беларуси
18.08.2020 09:02 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 авг – Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что обсудит ситуацию в Беларуси с главой РФ Владимиром Путиным, об этом сообщила канцелярия президента Литвы.
Накануне Меркель провела телефонный разговор с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
© AFP 2020 / BERND VON JUTRCZENKA
"Ангела Меркель проинформировала Гитанаса Науседу о том, что во вторник утром состоятся ее переговоры с президентом России", - говорится в сообщении.
Там также отмечается, что для урегулирования сложившейся в Беларуси ситуация Берлин
Как накануне
В пресс-службе литовского президента также сообщили, что в ходе разговора также был затронут вопрос возможных санкций, которые ЕС планирует ввести в отношении белорусских чиновников после президентских выборов.
Ранее Науседа заявлял, что Литва, Латвия и Польша подготовили
Массовые
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Попытку связаться с белорусским президентом официальный Берлин предпринял в понедельник для обсуждения сложившейся в Беларуси ситуации.
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