Меркель обсудит с Путиным ситуацию в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 авг – Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что обсудит ситуацию в Беларуси с главой РФ Владимиром Путиным, об этом сообщила канцелярия президента Литвы.

Накануне Меркель провела телефонный разговор с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

"Ангела Меркель проинформировала Гитанаса Науседу о том, что во вторник утром состоятся ее переговоры с президентом России", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что для урегулирования сложившейся в Беларуси ситуация Берлин предпринимает попытки связаться с Александром Лукашенко по дипломатическим каналам, "чтобы разобраться с ситуацией".

Как накануне заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, канцлер Германии звонила ему в минувшее воскресенье с предложением "поговорить". В кабмине ФРГ позже заявили, что телефонной беседы Меркель и Лукашенко со времени выборов не было.

В пресс-службе литовского президента также сообщили, что в ходе разговора также был затронут вопрос возможных санкций, которые ЕС планирует ввести в отношении белорусских чиновников после президентских выборов.

Ранее Науседа заявлял, что Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Беларуси.

Массовые акции протеста начались в республике 9 августа после оглашения итогов выборов президента , на которых, по информации ЦИК, победил Александр Лукашенко. В начале минувшей недели акции граждан жестко подавлялись силовиками, всего, по официальным данным властей, было задержано около семи тысяч человек, сотни граждан пострадали.

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