﻿ Меркель обсудит с Путиным ситуацию в Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Меркель обсудит с Путиным ситуацию в Беларуси

18.08.2020 09:02 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 авг – Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что обсудит ситуацию в Беларуси с главой РФ Владимиром Путиным, об этом сообщила канцелярия президента Литвы.

Накануне Меркель провела телефонный разговор с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

© AFP 2020 / BERND VON JUTRCZENKA
Президент Германии обратился к Александру Лукашенко

"Ангела Меркель проинформировала Гитанаса Науседу о том, что во вторник утром состоятся ее переговоры с президентом России", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что для урегулирования сложившейся в Беларуси ситуация Берлин предпринимает попытки связаться с Александром Лукашенко по дипломатическим каналам, "чтобы разобраться с ситуацией".

Как накануне заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, канцлер Германии звонила ему в минувшее воскресенье с предложением "поговорить". В кабмине ФРГ позже заявили, что телефонной беседы Меркель и Лукашенко со времени выборов не было.

В пресс-службе литовского президента также сообщили, что в ходе разговора также был затронут вопрос возможных санкций, которые ЕС планирует ввести в отношении белорусских чиновников после президентских выборов.

Ранее Науседа заявлял, что Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Беларуси.

Массовые акции протеста начались в республике 9 августа после оглашения итогов выборов президента, на которых, по информации ЦИК, победил Александр Лукашенко. В начале минувшей недели акции граждан жестко подавлялись силовиками, всего, по официальным данным властей, было задержано около семи тысяч человек, сотни граждан пострадали.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Попытку связаться с белорусским президентом официальный Берлин предпринял в понедельник для обсуждения сложившейся в Беларуси ситуации.
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко: следующий президент Беларуси не продержится и двух лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

17.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.08.2020
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика