Заседание Трехсторонней контактной группы пройдет во вторник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 авг – Sputnik. Очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на территории Украины пройдет во вторник в формате видеоконференции, сообщает Sputnik.

На прошлой неделе участники Трехсторонней контактной группы не исключали возможность переноса площадки для переговоров по урегулированию из Беларуси в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за проходящих там протестов пропадет. Однако пока такое решение окончательно не приняли.

Встреча пройдет в новом формате, председательствовать на ней будет первый президент Украины Леонид Кравчук, который заменил Леонида Кучму. Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым уполномочил Кравчука представлять делегацию Киева в группе.

Напомним, что в конце июля Кучма встретился с Владимиром Зеленским. По итогам встречи пресс-служба украинского лидера объявила о прекращении работы бывшего президента Украины в контактной группе. В свою очередь экс-президент заверил, что при необходимости готов делиться опытом и предоставлять консультации относительно установления мира в регионе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате". В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы.

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