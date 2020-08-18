﻿ Заседание Трехсторонней контактной группы пройдет во вторник. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Заседание Трехсторонней контактной группы пройдет во вторник

18.08.2020 09:02 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 авг – Sputnik. Очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на территории Украины пройдет во вторник в формате видеоконференции, сообщает Sputnik.

На прошлой неделе участники Трехсторонней контактной группы не исключали возможность переноса площадки для переговоров по урегулированию из Беларуси в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за проходящих там протестов пропадет. Однако пока такое решение окончательно не приняли.

© Sputnik / Виктор Толочко
Грызлов прокомментировал уход Кучмы из контактной группы

Встреча пройдет в новом формате, председательствовать на ней будет первый президент Украины Леонид Кравчук, который заменил Леонида Кучму. Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым уполномочил Кравчука представлять делегацию Киева в группе.

Напомним, что в конце июля Кучма встретился с Владимиром Зеленским. По итогам встречи пресс-служба украинского лидера объявила о прекращении работы бывшего президента Украины в контактной группе. В свою очередь экс-президент заверил, что при необходимости готов делиться опытом и предоставлять консультации относительно установления мира в регионе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате". В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на ситуацию, сложившуюся в Беларуси после президентских выборов, встреча состоится - она пройдет в новом формате под председательством Леонида Кравчука.
 
Новости дня
Новости политики
 
Меркель обсудит с Путиным ситуацию в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

17.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.08.2020
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика