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Заседание Трехсторонней контактной группы пройдет во вторник
18.08.2020 09:02 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 авг – Sputnik. Очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на территории Украины пройдет во вторник в формате видеоконференции, сообщает Sputnik.
На прошлой неделе участники Трехсторонней контактной группы не исключали возможность
© Sputnik / Виктор Толочко
Встреча пройдет в новом формате, председательствовать на ней будет первый президент Украины Леонид Кравчук, который заменил Леонида Кучму. Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым уполномочил Кравчука представлять делегацию Киева в группе.
Напомним, что в конце июля Кучма встретился с Владимиром Зеленским. По итогам встречи пресс-служба украинского лидера объявила о
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате". В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы.
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Несмотря на ситуацию, сложившуюся в Беларуси после президентских выборов, встреча состоится - она пройдет в новом формате под председательством Леонида Кравчука.
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