Москалькова прокомментировала работу российских СМИ на протестах в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 авг – Sputnik. Международная правовая база, защищающая представителей СМИ, нуждается в перезагрузке, требуются более решительные действия от мировой общественности и "простого порицания" мало, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости.

Омбудсмен напомнила, что для решения проблемы нарушения прав журналистов неоднократно обращалась в международные организации, включая ООН, с призывом положить конец произволу в отношении представителей СМИ. По словам Москальковой, эти заявления не остались незамеченными, и комиссары по правам человека в таких международных организациях, как ООН и Совет Европы, поддержали эту позицию.

По просьбе агентства она прокомментировала массовые протесты в Беларуси, на которых были задержаны российские журналисты, некоторым из них был запрещен въезд в страну на пять лет.

"Беларусь для нас братская страна, и, разумеется, мы вправе рассчитывать на то, что силовые структуры не будут препятствовать аккредитованным российским журналистам в осуществлении их профессиональной деятельности", - заявила она в интервью РИА Новости.

Москалькова добавила, что своевременная реакция российского МИД позволила представителям СМИ в кратчайшие сроки вернуться на родину.

"К сожалению, ряд стран зачастую не только не соблюдают международно-правовые нормы, регулирующие деятельность журналистов, но и свое законодательство, гарантирующее представителям СМИ право на свою журналистскую деятельность", - отметила Москалькова.

Собеседница агентства полагает, что незамедлительная реакция на подобные действия со стороны соответствующих международных структур, профессиональных объединений журналистов и правозащитного сообщества будет способствовать недопущению впредь подобных эксцессов.