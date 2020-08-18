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Меркель и Путин обсудили ситуацию в Беларуси

18.08.2020 13:14 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 авг – Sputnik. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию в Беларуси, сообщила во вторник пресс-служба кабмина ФРГ.

© REUTERS / POOL
Лукашенко рассказал, что Меркель хотела поговорить с ним в воскресенье

"Канцлер Ангела Меркель провела сегодня переговоры по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждалась ситуация в Беларуси после президентских выборов 9 августа. Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в общенациональный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса", - говорится в сообщении.

Как заявили в Кремле, инициатива разговора принадлежала немецкой стороне. Владимир Путин и Ангела Меркель выразили надежду на скорейшую нормализацию обстановки в Беларуси, российская сторона сделала акцент на неприемлемости любых попыток вмешательства во внутренние дела Беларуси, ведущих к эскалации обстановки в стране. 

Накануне  президент Беларуси Александр Лукашенко, канцлер Германии звонила ему в минувшее воскресенье с предложением "поговорить". В кабмине ФРГ позже заявили, что телефонной беседы Меркель и Лукашенко со времени выборов не было.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным Центризбиркома, победил Александр Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте оказалась кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Несогласные с результатами выборов с вечера 9 августа выходят на улицы городов. За время протестов в Беларуси было задержано около семи тысяч протестующих, в больницах оказались сотни человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, двое погибли.

 
Теги: Минск
 
 
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Российская сторона сделала акцент на неприемлемости любых попыток вмешательства во внутренние дела Беларуси, ведущих к эскалации обстановки в стране.
 
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