Меркель и Путин обсудили ситуацию в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 авг – Sputnik. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию в Беларуси, сообщила во вторник пресс-служба кабмина ФРГ.

"Канцлер Ангела Меркель провела сегодня переговоры по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждалась ситуация в Беларуси после президентских выборов 9 августа. Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в общенациональный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса", - говорится в сообщении.

Как заявили в Кремле, инициатива разговора принадлежала немецкой стороне. Владимир Путин и Ангела Меркель выразили надежду на скорейшую нормализацию обстановки в Беларуси, российская сторона сделала акцент на неприемлемости любых попыток вмешательства во внутренние дела Беларуси, ведущих к эскалации обстановки в стране.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко, канцлер Германии звонила ему в минувшее воскресенье с предложением "поговорить". В кабмине ФРГ позже заявили, что телефонной беседы Меркель и Лукашенко со времени выборов не было.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным Центризбиркома, победил Александр Лукашенко , за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте оказалась кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Несогласные с результатами выборов с вечера 9 августа выходят на улицы городов . За время протестов в Беларуси было задержано около семи тысяч протестующих, в больницах оказались сотни человек , в том числе сотрудники правоохранительных органов. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, двое погибли .