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Меркель и Путин обсудили ситуацию в Беларуси
18.08.2020 13:14 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 авг – Sputnik. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию в Беларуси, сообщила во вторник пресс-служба кабмина ФРГ.
"Канцлер Ангела Меркель провела сегодня переговоры по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждалась ситуация в Беларуси после президентских выборов 9 августа. Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в общенациональный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса", - говорится в сообщении.
Как заявили в Кремле, инициатива разговора принадлежала немецкой стороне. Владимир Путин и Ангела Меркель выразили надежду на скорейшую нормализацию обстановки в Беларуси, российская сторона сделала акцент на неприемлемости любых попыток вмешательства во внутренние дела Беларуси, ведущих к эскалации обстановки в стране.
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко, канцлер Германии
Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным Центризбиркома,
Несогласные с результатами выборов с вечера 9 августа
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Российская сторона сделала акцент на неприемлемости любых попыток вмешательства во внутренние дела Беларуси, ведущих к эскалации обстановки в стране.
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