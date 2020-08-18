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Макей поговорил по телефону с главами МИД Швеции и Финляндии
18.08.2020 13:30 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 авг – Sputnik. И.о. министра иностранных дел Беларуси Владимир Макей поговорил по телефону с главой МИД Швеции Анн Линде и главой МИД Финляндии Пекка Хаависто, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
© Sputnik / Алексей Никольский
С Линде Макей обсудил развитие поствыборной ситуации в Беларуси и вокруг нее, а также перспективы взаимодействия Беларуси с Евросоюзом и ОБСЕ.
С Хаависто глава белорусского МИД также обменялся мнениями о ситуации, сложившейся в Беларуси после президентских выборов, и перспективах дальнейшего взаимодействия.
"Констатирована взаимная заинтересованность в сохранении каналов коммуникации, продолжении рабочих контактов и поддержании диалога", - подчеркнули в МИД.
Ранее Евросоюз
В ответ на это МИД Беларуси заявил, что республика настроена
"Поэтому в любых условиях, при любой обстановке мы настроены на сохранение коммуникации и продолжение, пусть и сложного, но диалога", - отметил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
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Глава МИД Беларуси обсудил со своими иностранными коллегами ситуацию, сложившуюся в Беларуси после президентских выборов, и перспективы взаимодействия с ЕС и...
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