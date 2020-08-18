Макей поговорил по телефону с главами МИД Швеции и Финляндии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 авг – Sputnik. И.о. министра иностранных дел Беларуси Владимир Макей поговорил по телефону с главой МИД Швеции Анн Линде и главой МИД Финляндии Пекка Хаависто, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

С Линде Макей обсудил развитие поствыборной ситуации в Беларуси и вокруг нее, а также перспективы взаимодействия Беларуси с Евросоюзом и ОБСЕ.

С Хаависто глава белорусского МИД также обменялся мнениями о ситуации, сложившейся в Беларуси после президентских выборов, и перспективах дальнейшего взаимодействия.

"Констатирована взаимная заинтересованность в сохранении каналов коммуникации, продолжении рабочих контактов и поддержании диалога", - подчеркнули в МИД.

Ранее Евросоюз отказался признавать результаты президентских выборов, которые прошли в Беларуси 9 августа. Еще до этого представители ЕС решили ввести санкции в отношении должностных лиц Беларуси, которые имеют отношение к нарушениям прав человека.

В ответ на это МИД Беларуси заявил, что республика настроена продолжать диалог с Евросоюзом в любой ситуации. Несмотря ни на что, Беларусь будет стремиться и дальше развивать отношения со странами Евросоюза.

"Поэтому в любых условиях, при любой обстановке мы настроены на сохранение коммуникации и продолжение, пусть и сложного, но диалога", - отметил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

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