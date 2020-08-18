ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Макей поговорил по телефону с главами МИД Швеции и Финляндии

18.08.2020 13:30 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 авг – Sputnik. И.о. министра иностранных дел Беларуси Владимир Макей поговорил по телефону с главой МИД Швеции Анн Линде и главой МИД Финляндии Пекка Хаависто, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

© Sputnik / Алексей Никольский
Меркель и Путин обсудили ситуацию в Беларуси

С Линде Макей обсудил развитие поствыборной ситуации в Беларуси и вокруг нее, а также перспективы взаимодействия Беларуси с Евросоюзом и ОБСЕ.

С Хаависто глава белорусского МИД также обменялся мнениями о ситуации, сложившейся в Беларуси после президентских выборов, и перспективах дальнейшего взаимодействия. 

"Констатирована взаимная заинтересованность в сохранении каналов коммуникации, продолжении рабочих контактов и поддержании диалога", - подчеркнули в МИД.

Ранее Евросоюз отказался признавать результаты президентских выборов, которые прошли в Беларуси 9 августа. Еще до этого представители ЕС решили ввести санкции в отношении должностных лиц Беларуси, которые имеют отношение к нарушениям прав человека.

В ответ на это МИД Беларуси заявил, что республика настроена продолжать диалог с Евросоюзом в любой ситуации. Несмотря ни на что, Беларусь будет стремиться и дальше развивать отношения со странами Евросоюза.

"Поэтому в любых условиях, при любой обстановке мы настроены на сохранение коммуникации и продолжение, пусть и сложного, но диалога", - отметил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз. 

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава МИД Беларуси обсудил со своими иностранными коллегами ситуацию, сложившуюся в Беларуси после президентских выборов, и перспективы взаимодействия с ЕС и...
 
Новости дня
Новости политики
 
Меркель и Путин обсудили ситуацию в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

17.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.08.2020
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика