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Литва допускает введение национальных санкций в отношении Беларуси

18.08.2020 13:14 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 авг – Sputnik. Санкции в отношении ряда белорусских чиновников, будут более действенными, если их объявят на уровне Евросоюза, об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в эфире радиостанции Žinių radijas в среду.

© CC0 / pixabay / FaceMePLS
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Решение вводе санкций в отношении должностных лиц Беларуси, которые имеют отношение к нарушениям прав человека в республике, было принято 14 августа на онлайн-встрече глав министерств иностранных дел стран, входящих в Евросоюз. Этот вопрос будут обсуждать главы государства на внеочередном заседании Совета ЕС в среду.

"Если к единой позиции прийти не удастся, возможно введение национальных санкций", - отметил литовский президент.

Он подчеркнул, что санкции не коснутся экономики Беларуси.

Должны решить сами

Науседа также полагает, что Беларусь должна самостоятельно решить свои внутренние проблемы без какого-либо вмешательства извне.

"Белорусское общество само найдет ответы на все вопросы и так или иначе решит, как развязать узел сложившихся проблем", - отметил Науседа.

Ранее литовский президент представил план по разрешению ситуации в Беларуси и заявил, что готов лично обсудить с белорусским руководством пути выхода из нее.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Ситуация в Беларуси

Массовые акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов, которые прошли 9 августа. По предварительным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская, которая после выборов покинула страну и выехала в Литву. По сообщению ее штаба, в соседнюю страну кандидата в президенты вывезли белорусские власти.

Несогласные с озвученными цифрами ЦИК люди вторую неделю ежедневно выходят на улицы городов в разных регионах Беларуси с акциями протеста. Первые три дня протесты жестко подавлялись силовиками с использованием спецсредств, было задержано около семи тысяч человек, сотни пострадали.

Позже акции проходили в спокойной обстановке, задержанных в первые дни начали отпускать на минувшей неделе.

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Теги: Минск
 
 
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