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Литва допускает введение национальных санкций в отношении Беларуси
18.08.2020 13:14 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 авг – Sputnik. Санкции в отношении ряда белорусских чиновников, будут более действенными, если их объявят на уровне Евросоюза, об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в эфире радиостанции Žinių radijas в среду.
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Решение
"Если к единой позиции прийти не удастся, возможно введение национальных санкций", - отметил литовский президент.
Он подчеркнул, что санкции не коснутся экономики Беларуси.
Должны решить сами
Науседа также полагает, что Беларусь должна самостоятельно решить свои внутренние проблемы без какого-либо вмешательства извне.
"Белорусское общество само найдет ответы на все вопросы и так или иначе решит, как развязать узел сложившихся проблем", - отметил Науседа.
Ранее литовский президент
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Ситуация в Беларуси
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Позже акции проходили в спокойной обстановке, задержанных в первые дни начали отпускать на минувшей неделе.
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Ограничительные меры должны рассмотреть главы государств Евросоюза на внеочередном заседании совета ЕС.
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