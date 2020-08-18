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Владимир Макей обсудил с главой МИД Швеции Анн Линде ситуацию в Беларуси и взаимодействие с ЕС и ОБСЕ
18.08.2020 13:59 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTМинистр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обсудил с главой МИД Швеции Анн Линде ситуацию в Беларуси и взаимодействие с ЕС и ОБСЕ.
"Собеседники обменялись мнениями о развитии поствыборной ситуации в Беларуси и вокруг нее, а также обсудили перспективы взаимодействия Беларуси с Европейским союзом и ОБСЕ", - отметили в пресс-службе ведомства.
В МИД добавили, что сегодня у Владимира Макея запланирован ряд телефонных разговоров с коллегами. В частности, он также созвонился с главой МИД Финляндии Пекка Хаависто. Как сообщалось, главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о складывающейся ситуации после президентских выборов в Беларуси и перспективах дальнейшего взаимодействия.
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Владимир Макей обсудил с главой МИД Швеции Анн Линде ситуацию в Беларуси и взаимодействие с ЕС и ОБСЕ
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обсудил с главой МИД Швеции Анн Линде ситуацию в Беларуси и взаимодействие с ЕС и ОБСЕ. "Собеседники обменялись...
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