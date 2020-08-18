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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Владимир Макей обсудил с главой МИД Швеции Анн Линде ситуацию в Беларуси и взаимодействие с ЕС и ОБСЕ Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обсудил с главой МИД Швеции Анн Линде ситуацию в Беларуси и взаимодействие с ЕС и ОБСЕ. "Собеседники обменялись...

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обсудил с главой МИД Швеции Анн Линде ситуацию в Беларуси и взаимодействие с ЕС и ОБСЕ., - отметили в пресс-службе ведомства.В МИД добавили, что сегодня у Владимира Макея запланирован ряд телефонных разговоров с коллегами. В частности, он также созвонился с главой МИД Финляндии Пекка Хаависто. Как сообщалось, главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о складывающейся ситуации после президентских выборов в Беларуси и перспективах дальнейшего взаимодействия.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите