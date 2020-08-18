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Лавров обсудил с главой МИД Германии ситуацию в Беларуси

18.08.2020 16:06 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 авг – Sputnik. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о недопустимости внешнего вмешательства в дела Беларуси в телефонном разговоре с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, сообщили в российском дипведомстве.

Министры обсудили последние события в Беларуси в контексте состоявшихся там президентских выборов.

© Sputnik / Алексей Никольский
Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Беларуси

"Была выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки. С российской стороны подчеркнута недопустимость какого-либо внешнего вмешательства во внутриполитические процессы, привлечено внимание Германии как председательствующей в Евросоюзе к предпринимаемым извне попыткам дестабилизировать ситуацию в этой братской для России стране", - говорится в комментарии МИД РФ по итогам беседы.

Инициатором беседы, отметили в российском МИД была немецкая сторона.

Отмечается, что она состоялась по инициативе германской стороны. Ранее во вторник ситуацию в Беларуси обсудили канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин. Как заявили в Кремле, инициатива разговора принадлежала немецкой стороне. Владимир Путин и Ангела Меркель выразили надежду на скорейшую нормализацию обстановки в Беларуси.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным Центризбиркома, победил Александр Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте оказалась кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Несогласные с результатами выборов с вечера 9 августа выходят на улицы городов. За время протестов в Беларуси было задержано около семи тысяч протестующих, в больницах оказались сотни человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, двое погибли.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава российского МИД заявил о недопустимости внешнего вмешательства во внутриполитические процессы в Беларуси.
 
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