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Лавров обсудил с главой МИД Германии ситуацию в Беларуси
18.08.2020 16:06 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 авг – Sputnik. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о недопустимости внешнего вмешательства в дела Беларуси в телефонном разговоре с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, сообщили в российском дипведомстве.
Министры обсудили последние события в Беларуси в контексте состоявшихся там президентских выборов.
© Sputnik / Алексей Никольский
"Была выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки. С российской стороны подчеркнута недопустимость какого-либо внешнего вмешательства во внутриполитические процессы, привлечено внимание Германии как председательствующей в Евросоюзе к предпринимаемым извне попыткам дестабилизировать ситуацию в этой братской для России стране", - говорится в комментарии МИД РФ по итогам беседы.
Инициатором беседы, отметили в российском МИД была немецкая сторона.
Отмечается, что она состоялась по инициативе германской стороны. Ранее во вторник ситуацию в Беларуси обсудили канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин. Как заявили в Кремле, инициатива разговора принадлежала немецкой стороне. Владимир Путин и Ангела Меркель выразили надежду на скорейшую
Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным Центризбиркома,
Несогласные с результатами выборов с вечера 9 августа
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Глава российского МИД заявил о недопустимости внешнего вмешательства во внутриполитические процессы в Беларуси.
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