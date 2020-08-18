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Посол РФ в Беларуси заявил, что встреч с оппозицией не планирует
18.08.2020 16:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 авг - Sputnik. Посол Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев заявил, что не планирует встречаться с представителями белоруской оппозиции.
Такое заявление он сделал после посещения белорусского МИД во вторник. По словам главы дипмиссии, это была плановая встреча, никаких острых вопросов в ходе нее не обсуждалось. Мезенцев уточнил, что обсуждались подготовка форума регионов и подготовка совместной коллегии двух министерств иностранных дел.
Во время общения с прессой Дмитрий Мезенцев сделал ряд заявлений.
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"Каждый посол определяет для себя тот маневр, который должен помогать системе двусторонних отношений. Если любой шаг – особенно публичный – мешает системе отношений с той страной, где ты сегодня служишь, надо задуматься о том, почему были предпринимаются такие шаги", – высказался глава российской дипмиссии. Он отметил, что подобные шаги "не помогают сегодня стабилизации ситуации в республике".
Напомним, вечером 10 августа во время массовых
© Sputnik / Виктор Толочко
О влиянии обстановки в Беларуси на Россию
Обстановка в Беларуси напрямую влияет и на соседнюю Россию, заявил Дмитрий Мезенцев.
"Чем спокойней в Беларуси, тем спокойней россиянам", – сказал он.
Массовые
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.
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Дмитрий Мезенцев во вторник посетил белорусский МИД, по его словам, это была плановая встреча, острых вопросов на ней не поднималось.
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