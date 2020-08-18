Путин выразил главе Евросовета озабоченность давлением на власти Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 авг – Sputnik. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем высказал озабоченность в связи с попытками ряда государств оказать давление на руководство Белоруссии, сообщает пресс-служба Кремля.

"В преддверии саммита Евросоюза обсуждено текущее положение дел в Беларуси. С российской стороны высказана озабоченность в связи с попытками ряда государств оказать давление на руководство республики и всячески дестабилизировать внутриполитическую обстановку. Выражена заинтересованность в том, чтобы не допустить конфронтационного варианта развития событий", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник Путин провел телефонные разговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Массовые протестные акции начались в республике 9 августа – после выборов президента, на которых, по информации ЦИК, победил Александр Лукашенко с 80,1% голосов. В начале минувшей недели акции граждан жестко подавлялись силовиками – белорусов разгоняли слезоточивым газом, водометами и светошумовыми гранатами. По официальным данным властей, было задержано свыше 6,7 тысячи человек, сотни граждан пострадали.

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