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Путин выразил главе Евросовета озабоченность давлением на власти Беларуси
18.08.2020 17:00 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 авг – Sputnik. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем высказал озабоченность в связи с попытками ряда государств оказать давление на руководство Белоруссии, сообщает пресс-служба Кремля.
© Sputnik / Виктор Толочко
"В преддверии саммита Евросоюза обсуждено текущее положение дел в Беларуси. С российской стороны высказана озабоченность в связи с попытками ряда государств оказать давление на руководство республики и всячески дестабилизировать внутриполитическую обстановку. Выражена заинтересованность в том, чтобы не допустить конфронтационного варианта развития событий", - говорится в сообщении.
Ранее в понедельник Путин провел телефонные разговоры с президентом Франции
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Российская сторона заинтересована в том, чтобы не допустить конфронтационного варианта развития событий.
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