﻿ Белорусский премьер назвал акции рабочих незаконными. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусский премьер назвал акции рабочих незаконными

18.08.2020 17:00 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 авг – Sputnik. На ряде предприятий есть группы людей, которые настроены участвовать в протестах, сказал премьер Беларуси Роман Головченко.

По его словам, разговоры о том, что в настоящее время в Беларуси повсеместно проходят забастовки на предприятиях не что иное, как миф, который усиленно раздувается.

© Sputnik / Андрей Александров
На "Беларуськалии" забастовки нет, но мощности снижены

"На сегодняшний день все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме", – заверил глава Совета министров.

Головченко заверил, что реальная ситуация обстоит таким образом, что никто не остановил конвейер, а рабочие продолжают трудиться на предприятиях.

"Действительно, на некоторых предприятиях есть группы протестно настроенных сотрудников, которые может недовольны, и таким образом (проводя акции протеста – Sputnik) выражают свою позицию по отношению к происходящему. Особенно печально, что они пытаются втянуть большинство представителей трудовых коллективов, которые хотят работать, понимают, что это пагубный путь, проведение таких незаконных акций", – рассказал Головченко.

По его мнению, эти акции являются незаконными. Правда, Конституция предусматривает право на проведение забастовок, но для решения коллективного трудового спора.

"В случае нарушения прав трудящихся, нарушения трудового договора. Если не сработали какие-то примирительные механизмы, тогда коллектив имеет право объявить забастовку в полном соответствии с Конституцией", – считает премьер.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конституция предусматривает право за трудовыми коллективами на проведение забастовок в случае, если нарушаются их права или положения трудового договора.
 
Новости дня
Новости политики
 
Путин выразил главе Евросовета озабоченность давлением на власти Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

18.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика