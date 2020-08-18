Белорусский премьер назвал акции рабочих незаконными

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 авг – Sputnik. На ряде предприятий есть группы людей, которые настроены участвовать в протестах, сказал премьер Беларуси Роман Головченко.

По его словам, разговоры о том, что в настоящее время в Беларуси повсеместно проходят забастовки на предприятиях не что иное, как миф, который усиленно раздувается.

"На сегодняшний день все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме", – заверил глава Совета министров.

Головченко заверил, что реальная ситуация обстоит таким образом, что никто не остановил конвейер, а рабочие продолжают трудиться на предприятиях.

"Действительно, на некоторых предприятиях есть группы протестно настроенных сотрудников, которые может недовольны, и таким образом (проводя акции протеста – Sputnik) выражают свою позицию по отношению к происходящему. Особенно печально, что они пытаются втянуть большинство представителей трудовых коллективов, которые хотят работать, понимают, что это пагубный путь, проведение таких незаконных акций", – рассказал Головченко.

По его мнению, эти акции являются незаконными. Правда, Конституция предусматривает право на проведение забастовок, но для решения коллективного трудового спора.

"В случае нарушения прав трудящихся, нарушения трудового договора. Если не сработали какие-то примирительные механизмы, тогда коллектив имеет право объявить забастовку в полном соответствии с Конституцией", – считает премьер.

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