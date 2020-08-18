Лукашенко назвал Координационный совет оппозиции попыткой захвата власти

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 авг - Sputnik. Работа Координационного совета оппозиции является попыткой захвата власти, такое мнение на совещании с членами Совета безопасности высказал президент Александр Лукашенко.

Специальный Координационный совет был создан по инициативе штаба кандидаты в президенты Светланы Тихановской. В него входят известные личности, включая лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич, художника Владимира Цеслера и правозащитника Алеся Беляцкого.

"Новый элемент - это попытка убаюкать власть, и особенно силовые структуры: "мы мирные, мы хорошие, понимаете, мы уже не хотим противостояния". Это так и не так. Это ширма. Если заглянуть за нее, вы видите, что происходит", - высказался на встрече с членами Совбеза Лукашенко.

В пример президент привел Координационный совет, созданный с целью мирной передачи власти.

"Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало - передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями", - заявил Лукашенко.

Президент предупредил входящих в совет о том, что будут приниматься "адекватные меры", однако "по Конституции и закону". Он заверил, что существует достаточно мер, "чтобы отсудить некоторые горячие головы".

Высказался Лукашенко в отношении и состава совета: "Из бывших "прикорытников", как они их называют. Там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты. Посмотрите этот список", - заключил он.

Среди участников Координационного совета - лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, дизайнер Владимир Цеслер, правозащитник Алесь Беляцкий, лидер штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и другие известные в Беларуси деятели. Состав его продолжает пополняться, вскоре туда обещают включить представителей забастовочных комитетов от предприятий.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По результатам голосования Лукашенко набрал 80,1%, Светлана Тихановская - 10,12%, а другие претенденты - менее двух процентов. Оппозиционные политики не согласны с итогами выборов и требуют провести их снова. Десятый день в стране продолжаются акции протеста и забастовки на предприятиях.