Посол Беларуси в Испании выступил за пересчет голосов на выборах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 авг – Sputnik. За пересчет голосов на президентских выборах в Беларуси высказался посол Беларуси в Испании Павел Пустовой, соответствующее заявление он сделал на официальной странице посольства в Facebook.

По мнению посла, пересчет поможет разрешить ситуацию в республике мирным путем.

"Отвечая на часто задаваемый, к сожалению, не лично и не в рамках приличия, вопрос о событиях в Беларуси хочу отметить, что такая ситуация неприемлема в европейском государстве XXI века. Для ее мирного разрешения, на мой взгляд, следует, во-первых, провести пересчет результатов голосования", - говорится в сообщении.

Пустовой выступил за открытые судебные заседания в отношении тех, кто избивал мирных демонстрантов, провоцировал к жестокости силовиков, первыми нападая с камнями и арматурой; задерживал без оснований и издевался над задержанными гражданами, совершал автомобильные наезды на представителей милиции, угрожал близким и родным непосредственных участников событий.

На днях бывший временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич выступил в поддержку участников акций протеста. Также экс-дипломат заявил, что президент Александр Лукашенко превратился в главную угрозу для суверенитета республики.

"Поддерживать главу государства, который из гаранта безопасности и суверенитета превращается в главную угрозу, считаю для себя как гражданина и дипломата предательством родины и национальных интересов", – написал Мацукевич.

Согласно итоговым результатам ЦИК, за Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую – 10,12%, за Андрея Дмитриева отдали голоса 1,21% граждан, пришедших на участки, за Анну Канопацкую – 1,68%, за Сергея Черечня – 1,14%. Против всех проголосовали 4,59%.

После выборов в стране ежедневно проходят несанкционированные массовые акции протеста несогласных с итогами. До 13 августа они жестко подавлялись силовиками – в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.