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Лукашенко и Путин снова созвонились

18.08.2020 17:44 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 авг - Sputnik. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин пообщались по телефону во вторник, сообщил "Пул первого".

© Photo : пресс-служба президента Узбекистана
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После президентских выборов, прошедших в Беларуси 9 августа, Путин и Лукашенко созванивались уже трижды: 15 и 16 августа, а также в этот вторник.

"Президент России рассказал о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Макроном в части касающейся ситуации в Беларуси", - сообщил "Пул первого".

Владимир Путин обсуждал "белорусскую тему" с европейскими коллегами ранее во вторник. В беседах стороны высказывались за скорейшее урегулирование ситуации, а также о недопустимости внешнего вмешательства в дела республики.

В Беларуси десятый день продолжаются акции протеста и забастовки, вызванные недовольством результатов выборов и насилием со стороны правоохранителей в отношении тех, кто вышел на митинги в первые три дня протестных митингов и шествий.

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Теги: Минск
 
 
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С учетом сегодняшнего звонка, за последнюю неделю президенты Беларуси и России созванивались уже трижды.
 
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