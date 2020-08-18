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Лукашенко и Путин снова созвонились
18.08.2020 17:44 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 авг - Sputnik. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин пообщались по телефону во вторник, сообщил "Пул первого".
© Photo : пресс-служба президента Узбекистана
После
"Президент России рассказал о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Макроном в части касающейся ситуации в Беларуси", - сообщил "Пул первого".
Владимир Путин
В Беларуси десятый день продолжаются
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С учетом сегодняшнего звонка, за последнюю неделю президенты Беларуси и России созванивались уже трижды.
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