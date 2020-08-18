Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 авг – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал "программу" оппозиционного штаба в ходе совещания с членами Совета безопасности во вторник.

Первое заседание Координационного совета оппозиции пройдет во вторник, до сих пор программа опубликована не была; в предвыборной программе Светланы Тихановской подобных пунктов не было. На данный момент единственной целью совета является проведение повторных выборов и транзит власти.

По мнению Лукашенко, перечисленные в "программе" меры (как первоочередные до 2021 года, так долгосрочные – до 2030 года) могут иметь последствия для страны. Он поручил в правительстве и Администрации президента подготовить соответствующую информацию на каждый пункт, чтобы потом "народу доложить последствия каждого шага".

Об отношениях с РФ

Действующий президент также лично высказался в отношении пунктов "программы".

"Например, выход из Союзного государства, Евразийского союза, Таможенного союза (правда, неграмотные, такого уже нет – у нас Евразийский союз уже создан в развитие Таможенного союза), других интеграционных образований, где доминирует Россия. Должен сказать, что ни в одной той структуре Россия не доминирует. Надо читать уставные документы. Там вопросы принимаются консенсусом, и каждая страна имеет один голос", – сказал он.

Также, отметил Лукашенко, оппозиция предлагает ввести пограничный и таможенный контроль на границе с Россией "со всеми вытекающими последствиями".

"Третье – запрет продажи российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры. Российским! Встает вопрос, а каким можно? Естественно, западным. Моя позиция и наша однозначна: мы никому ничего не собираемся продавать. Так, как было до сих пор", – подчеркнул президент.

Про освобождение СМИ от контроля

Отдельно Александр Лукашенко высказался в отношении пункта об освобождении СМИ от контроля со стороны государства.

"То есть сегодня контроль государства – это плохо, не может быть. А вот некий Координационный совет из каких-то шарлатанов будет создан, вот они будут контролировать СМИ. Ну, так было в Украине и других странах, вы это знаете", – добавил президент.

По информации Лукашенко, оппозиция предлагает также обеспечить трансляцию в Беларуси телеканалов Латвии, Литвы, Польши и Украины. "Они будут вещать нам. И запрет трансляции в Беларуси российских телеканалов. Без комментариев", – отметил Лукашенко.

О военной сфере

По данным имеющейся в распоряжении президента "программы", среди предложений в военной сфере – выход из ОДКБ, а также закрытие на территории Беларуси российских военных баз: узла связи в Вилейке и радиолокационной станции под Барановичами. Однако, как было отмечено на совещании, данные объекты даже не имеют статуса баз.

"Я не понимаю, а чем угрожают нам военные базы? Это даже не боевые подразделения. Там – 90% – работают наши люди, получают соответствующую заработную плату. Выход из ОДКБ – надо понимать, опасность в том, что у нас советское, российское оружие. Если мы выйдем из ОДКБ, да при такой антироссийской линии, у нас это оружие превратится в хлам в течение одного года (...).

Это оружие, советско-российское, все будет уничтожено. По стандартам НАТО нужны будут огромные деньги для перевооружения армии. Думают, что дадут натовцы. Никто ничего не даст! Корячиться будут сами. Им это пофиг, вы дальше увидите", – сказал президент.

Высказался Лукашенко и о развитии "пограничной инфраструктуры на западе с Евросоюзом". "При этом, как вы слышали, закрываем границу с Россией. Последствия нетрудно предугадать. Если мы сегодня торгуем с Россией, что будет завтра, вы знаете", – обратил внимание он.

О церкви и "ползучем" запрете на русский язык

Президент коснулся также введения так называемого ползучего запрета в Беларуси русского языка.

"В открытую не говорят, но ползучий запрет русского языка. Вводится понятие уголовной ответственности за оскорбление белорусского языка. Слушайте, а у нас что, факты такие были когда-то, что мы оскорбляли свой родной язык? Никогда этого не было", – подчеркнул Александр Лукашенко.

По его данным, оппозиция предлагает перевести на белорусский язык армию, а в срок до 2030 года ввести образование на белорусском языке – от детских садов до университетов.

"Мы определились с вами, мы прошли и перевернули эту страницу. Мы определились, как будем действовать в плане белорусского и русского языков. У нас они государственные. Мы договорились, что не будем педалировать эту тему. Разговаривайте на любом языке. У нас и английский не запрещен, никакой. Иди китайский, английский изучай. Нет, надо взвинтить эту проблему языковую!" – считает президент.

Он добавил также, что в ряде стран, в том числе европейских, есть несколько государственных языков: "Австрия вообще использует немецкий язык, и ничего".

В числе приведенных в ходе обсуждения пунктов оппозиционной "программы" – восстановление Белорусской автокефальной православной церкви в противовес Белорусскому Экзархату Московского Патриархата.

"Мы всегда гордились, что у нас межконфессиональный мир, что никто никому не мешает. Ни православным, ни католикам. Мусульмане у нас довольные живут, иудеи и так далее. Мы сейчас окунемся в войну, борьбу межконфессиональную, и на этой почве, и межнациональной. И получится, то, чем мы всегда гордились, будет отклонено и опозорено", – подчеркнул Лукашенко.

О членстве в ЕС

Речь в "программе", по словам президента, идет и о подаче заявлений на членство в Евросоюзе и НАТО. По мнению Александра Лукашенко, на территорию Украины "демократию установили уже, наверное, около 10 лет назад", однако никто их ни в НАТО, ни в ЕС не принял.

"Более того, никто никого там не ждет. Их, а нас тем более. Мы просто этим самым уничтожим свою страну", – уверен он.

Действующий глава государства обратил также внимание на то, что недавно в американских СМИ появилась теория о союзе трехморья: "Балтика, Черное море, Адриатика. России там нет, Сербии там нет, Беларусь есть. Нас уже туда включили".

Он подчеркнул: в ближайшее время власти проанализируют упомянутые вопросы и доложат народу последствия.

"Но вы сегодня видите, насколько скоординировано то, что они пытаются нам подкинуть внутри страны. Перевыборы, хаос и так далее, забастовки на предприятиях. Начали душить семьи госслужащих, военных, милиции, СМИ. Мы все это видим, мы не успокаиваемся", – резюмировал Лукашенко.