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Карпенко: не стоит вовлекать детей в политические игры

18.08.2020 19:26 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 авг – Sputnik. Детей не стоит втягивать в политические игры взрослых, заявил во вторник в Кареличском районе министр образования Игорь Карпенко.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Глава образовательного ведомства 18 августа проверил готовность школ района к началу учебного года и высказался насчет призывов к забастовкам, которые сейчас звучать в Беларуси.

"Первое: прежде чем призывать учителей к забастовке, надо думать, с кем будут находиться ваши дети в период учебного года и чем они будут заняты. Потому как незанятость детей приводит порой к плачевным последствиям", – цитирует БелТА слова Карпенко.

Он также уточнил, что не следует втягивать детей в какие-либо политические игры взрослых – это чревато.

"Все эти попытки психологического давления на учителей и разные оскорбления в их адрес могут отразиться и на родителях, которые сегодня к этому активно привлекли своих же детей", – сказал Карпенко.

Массовые протестные акции начались в республике 9 августа – после выборов президента, на которых, по информации ЦИК, победил Александр Лукашенко с 80,1% голосов. В начале минувшей недели акции граждан жестко подавлялись силовиками – белорусов разгоняли слезоточивым газом, водометами и светошумовыми гранатами. По официальным данным властей, было задержано свыше 6,7 тысячи человек, сотни граждан пострадали.

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Теги: Минск
 
 
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Министр рассказал, что родителям надо подумать, где будут находиться их дети, если учителя школ начнут забастовку.
 
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