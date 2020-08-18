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Карпенко: не стоит вовлекать детей в политические игры
18.08.2020 19:26 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 авг – Sputnik. Детей не стоит втягивать в политические игры взрослых, заявил во вторник в Кареличском районе министр образования Игорь Карпенко.
© Sputnik / Виктор Толочко
Глава образовательного ведомства 18 августа проверил готовность школ района к началу учебного года и высказался насчет призывов к забастовкам, которые сейчас звучать в Беларуси.
"Первое: прежде чем призывать учителей к забастовке, надо думать, с кем будут находиться ваши дети в период учебного года и чем они будут заняты. Потому как незанятость детей приводит порой к плачевным последствиям", – цитирует
Он также уточнил, что не следует втягивать детей в какие-либо политические игры взрослых – это чревато.
"Все эти попытки психологического давления на учителей и разные оскорбления в их адрес могут отразиться и на родителях, которые сегодня к этому активно привлекли своих же детей", – сказал Карпенко.
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Министр рассказал, что родителям надо подумать, где будут находиться их дети, если учителя школ начнут забастовку.
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