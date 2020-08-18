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Координационный совет отвергает обвинения в попытке захвата власти
18.08.2020 19:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 авг — Sputnik. Координационный совет, созданный по инициативе кандидата в президенты Светланы Тихановской, не планирует захват власти, заявила во вторник журналистам доверенное лицо кандидата, член совета Ольга Ковалькова.
© Photo : пресс-служба президента Узбекистана
Координационный совет был создан в Беларуси по инициативе Светланы Тихановской, не согласной с официальными результатами выборов. Президент Александр Лукашенко назвал сегодня работу совета попыткой захвата власти.
Как сообщила сегодня доверенное лицо Тихановской, первое заседание совета пройдет в среду.
"Он (совет — Sputnik) является единым представительным органом белорусского общества", - высказалась Ковалькова.
По ее словам, основные цели совета — организация процесса передачи власти и обеспечение согласия в обществе.
"Он не ставит перед собой цель захвата власти неконституционным путем", - подчеркнула Ковалькова.
Как добавил юрист Максим Знак, нет у совета и политической программы, о существовании которой сегодня высказывался Лукашенко.
Координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, также входящая в состав совета, опровергла заявления о якобы планах по отказу от сотрудничества с Россией: она подчеркнула, что цель — в дружеских отношениях со всеми странами.
В основной состав совета входят 70 человек: известные в Беларуси деятели, а также представители бастующих предприятий. Будет и расширенный состав совета, члены которых смогут работать в экспертных группах.
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Нет у Координационного совета и политической программы, так как создан он лишь для трансфера власти.
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