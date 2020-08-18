ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Координационный совет отвергает обвинения в попытке захвата власти

18.08.2020 19:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 авг — Sputnik. Координационный совет, созданный по инициативе кандидата в президенты Светланы Тихановской, не планирует захват власти, заявила во вторник журналистам доверенное лицо кандидата, член совета Ольга Ковалькова.

© Photo : пресс-служба президента Узбекистана
Лукашенко назвал Координационный совет оппозиции попыткой захвата власти

Координационный совет был создан в Беларуси по инициативе Светланы Тихановской, не согласной с официальными результатами выборов. Президент Александр Лукашенко назвал сегодня работу совета попыткой захвата власти.

Как сообщила сегодня доверенное лицо Тихановской, первое заседание совета пройдет в среду.

"Он (совет — Sputnik) является единым представительным органом белорусского общества", - высказалась Ковалькова.

По ее словам, основные цели совета — организация процесса передачи власти и обеспечение согласия в обществе.

"Он не ставит перед собой цель захвата власти неконституционным путем", - подчеркнула Ковалькова.

Как добавил юрист Максим Знак, нет у совета и политической программы, о существовании которой сегодня высказывался Лукашенко.

Координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, также входящая в состав совета, опровергла заявления о якобы планах по отказу от сотрудничества с Россией: она подчеркнула, что цель — в дружеских отношениях со всеми странами.

В основной состав совета входят 70 человек: известные в Беларуси деятели, а также представители бастующих предприятий. Будет и расширенный состав совета, члены которых смогут работать в экспертных группах.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нет у Координационного совета и политической программы, так как создан он лишь для трансфера власти.
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко прокомментировал "оппозиционную программу"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

18.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика