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Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным
18.08.2020 20:26 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTСегодня состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России. Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Макроном в части, касающейся ситуации в Беларуси.
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Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России. Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о его переговорах с канцлером...
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