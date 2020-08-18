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Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным

18.08.2020 20:26 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России. Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу  о его переговорах с канцлером Германии  Ангелой Меркель и президентом Франции Макроном в части, касающейся ситуации в Беларуси.
 
 
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Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России. Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу  о его переговорах с канцлером...
 
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