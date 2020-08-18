Пять часов переговоров: в Витебске протестующие встретились с властью

Источник материала: Sputnik Беларусь

После нескольких дней протестов руководители Витебской области решились на встречу с горожанами, но при этом выдвинули ряд условий. При каких обстоятельствах согласились поговорить чиновники с активистами, и о чем стороны смогли договориться, читайте в материале Sputnik.

Без телефонов и СМИ

Первые попытки поговорить с чиновниками протестующие предприняли в конце прошлой недели, но тогда к людям никто не вышел. Сотрудница облисполкома объяснила, что губернатора нет, а других работников учреждения они о встрече не просили. Правда, заметили, что им и заместители подойдут, но чиновница заявила, что рабочий день уже окончен.

Губернатор согласился встретиться с протестующими в понедельник, но не со всеми, а лишь с "инициативной группой" из 15 человек, которых должны были выбрать горожане. С остальными митингующими вместо руководителя области обещал побеседовать председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Александр Христофоров, который, в итоге, к ним так и не вышел.

В назначенный час возле облисполкома собрались сотни человек, скандировавших: "Выходи!". Когда представители инициативной группы направились в облисполком, произошла загвоздка: чиновники потребовали, чтобы встреча проходила не только без СМИ, но и без телефонов. Некоторые все-таки пронесли на встречу смартфоны, но потом вынуждены были сдать гаджеты, иначе разговор мог не состояться.

По словам протестующих, на встрече присутствовали председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, начальник УВД Витебского облисполкома Михаил Гриб, прокурор Витебской области Вадим Сущинский, начальник управления СК по Витебской области Павел Игнатов и множество их замов.

Переговоры длились около пяти часов, и все это время остальные под окнами ожидали их результатов.

Расследование и проверка

Поздно вечером члены "инициативной группы" вернулись к протестующим и подробно рассказали о встрече.

"Ни губернатор, ни начальник УВД, по их словам, не давали распоряжения применять физическую силу к протестующим. По каждому подобному факту, по которому поступило заявление, проводятся проверка и следственные действия. Он отметил, что не будет мириться с тем, что милицонеры превысили свои полномочия, всех виновных накажут", - сообщил собравшимся присутствовавший на встрече представитель протестующих Павел Левинов.

Он рассказал, что к расследованию также подключились Следственный комитет и прокуратура.

"Мы предложили за счет виновных выплатить материальную и моральную компенсацию пострадавшим от рук милиции, и власти сказали, что будут думать", - отметил Левинов.

По его словам, власти, поблагодарили витеблян за то, что те, в отличие от многих других городов, проводили все акции мирно и ничего не ломали.

В Витебской области было задержано 700 митингующих, всех должны были выпустить еще в воскресенье, но последних шестерых задержанных освободили только сегодня.

Как отметили выступающие, с сегодняшнего дня в Витебском облисполкоме начнет работать горячая линия, куда можно обратиться по всем случаем применения силы со стороны сотрудников милиции во время задержания. Телефон горячей линии будет опубликован на сайте облисполкома, а также помещен в бегущую строку во время трансляций местного телевидения. Власти пообещали разобраться с каждым конкретным случаем.

Чиновники заверили, что на мирных акциях задержаний больше не будет.

Разговор о результатах выборов

Один из главных политических вопросов, по которому стороны не смогли договориться – признание результатов выборов.

Представители митингующих обсудили вопрос о главе Октябрьского района города Витебска Сергее Сташевском. В сети появилась аудиозапись, где он заставляет членов избирательной комиссии участка №25 подписать протокол о том, что у них победил Александр Лукашенко. Хотя изначально комиссия отправляла в администрацию района протокол, в котором было отмечено, что Светлана Тихановская набрала почти вдвое больше голосов, чем действующий президент.

По словам правозащитника, когда речь зашла о пересчете голосов на спорном участке и, вообще, по области, губернатор сказал, что он не политик, а хозяйственник и такой власти не имеет.

Диалог власти с народом

Как отметили протестующие, участвовавшие во встрече, несмотря на многочасовую встречу, договориться по главным вопросам не получилось.

"Представители власти согласились: если бы подобные встречи проходили чаще, может, нынешней ситуации и не возникло бы", - отметил Левинов.

Он подчеркнул: чиновники согласились, что диалог между людьми и властью необходим, но попросили, чтобы следующие встречи были более подготовленными. Организовывать их руководитель области предложил через управляющего делами Витебского облисполкома Александра Сысоева.

Предоставители власти не отрицали, что местному телевидению нужно снимать больше общественно-политических передач. Горожане предложили сделать цикл телепрограмм типа "Открытый микрофон", где каждый сможет высказаться о проблемах, которые его волнуют. Чиновники пообещали подумать над этим предложением.