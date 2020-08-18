Лукашенко обвинил Тихановскую в попытке захвата власти

Александр Лукашенко заявил, что координационный совет – попытка захвата власти со всеми вытекающими отсюда последствиями, и все его члены будут отвечать по закону.

Об этом заявил президент на совещании с членами Совета безопасности 18 августа, передает его пресс-служба.

«Новый элемент - это попытка убаюкать власть, и особенно силовые структуры: "мы мирные, мы хорошие, понимаете, мы уже не хотим противостояния". Это так и не так. Это ширма. Если заглянуть за нее, вы видите, что происходит», - заявил Лукашенко.

Говоря об этом, он имел в виду координационный совет, о создании которого сообщила в соцсетях представитель штаба Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

«Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало - передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», - подчеркнул президент.

Он предупредил тех, кто вошел в штаб о том, что в отношении их будут приняты адекватные меры согласно Конституции и закону. «У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы», - предупредил Лукашенко.

Он назвал людей из оппозиционного совета «бывшими прикорытниками», обиженными, «которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты».

Президент дал поручение правительству и администрации на каждый пункт подготовить информацию о последствиях для страны, которые будут в случае реализации программы.

Итория вопроса

9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей. Многие избиратели не согласны с результатами выборов. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста. Впервую ночь они длились 7 часов. 11 августа протесты продолжились .

После событий последних недель люди мало верят в то, что дейтвующий президент надолго останется у власти: слишком много жестокости было при задержаниях на митингах протеста. Кроме того, в нынешней предвыборной программе действующего президента были те же невыполненные обещания, что и на предыдущих выборах.

17 августа доверенное лицо Светланы Тихановской Олька Ковалькова опубликовала список членов созданного Координационного совета для диалога с властью и процесса транфера власти. В список вошли, кроме известных и значимых личностей Светланы Алексиевич, Светланы Калинкиной, Владимира Цеслера, представители оппозиции Виталий Рымашевский, Юрий Губаревич и другие. Получается, что Тихановскую начала поддерживать традиционная оппозиция - проевропейская и отчасти антироссийская. После этого ситуация на политической арене Беларуси еще более запуталась.

По состоянию на 18 августа под списком более тысячи комментариев, большинство из которых негативно отзываются о людях, вошедших в него. Дело в том, что в список включены бывшие и настоящие опозиционеры, а экономистов, финансистов и представителей крупнх предприятий нет. Люди высказываются крайне критично и говорят, что прошедшие в стране акции протесты были напрасными.

Ольга Ковалькова ответила на выпад Лукашенко по поводу захвата власти.

«Координационный совет действует на основании основополагающих принципов Конституции Республики Беларусь, он не ставит перед собой цель захвата государственной власти неконституционным путем, не призывает к организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок», - заявила она журналистам.