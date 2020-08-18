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Акции "за" и "против" власти прошли в Беларуси на 10-й день после выборов
19.08.2020 09:02 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 авг – Sputnik. На десятый день после президентских выборов в Беларуси прошли митинги в поддержку власти, а также акции несогласных с результатами голосования 9 августа, сообщает Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
Забастовка на МТЗ
Масштабная акция прошла у Дома правительства в Минске: протестующие собрались на площади Независимости. Несколько тысяч человек пришли с бело-красно-белыми флагами и символикой Евросоюза.
© Sputnik / Виктор Толочко
Акция протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Акция протеста на площади Независимости в Минске 18 августа
Активисты скандировали лозунги, требуя отставки власти и проведения новых выборов. Представителей правопорядка на митинге не было.
© Sputnik / Виктор Толочко
Акция протеста в Минске
В это же время в областных центрах прошли митинги в поддержку действующей власти и главы государства Александра Лукашенко.
Гомеле. © Sputnik / Мария Амелина ">
© Sputnik / Мария Амелина
Митинг в поддержку президента в Гомеле
Так, в Гомеле мероприятие прошло в центре города: к собравшимся обратились чиновники и руководители организаций. Митинг завершился шествием к мемориалу "Вечный огонь".
© Sputnik / Мария Амелина
Митинг в поддержку президента в Гомеле
Аналогичный митинг состоялся и в Могилеве – сотни людей с плакатами "Мы за Батьку" и государственными флагами вышли на площадь Ленина.
А вечером в Минске в Красном костеле представители разных конфессий
© Sputnik / Виктор Толочко
Тадеуш Кондрусевич проводит молебен за Беларусь
© Sputnik / Виктор Толочко
Молебен за Беларусь в Красном костеле
В результате первых трех дней беспорядков, по данным МВД, были задержаны порядка семи тысяч человек. При разгоне демонстрантов силовики применяли спецсредства: слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. В ходе несанкционированных акций пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.
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Митинги в поддержку президента прошли в Гомеле и Могилеве, а в Минске у Дома правительства собрались активисты, которые требовали его отставки.
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