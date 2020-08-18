Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 авг – Sputnik. На десятый день после президентских выборов в Беларуси прошли митинги в поддержку власти, а также акции несогласных с результатами голосования 9 августа, сообщает Sputnik.

К протестам вновь присоединились и работники крупных белорусских предприятий. Так, работники Минского тракторного завода (МТЗ) и "Беларуськалия" в Солигорске вышли сегодня к своим проходным с требованиями к руководству.

© Sputnik / Виктор Толочко Забастовка на МТЗ

Масштабная акция прошла у Дома правительства в Минске: протестующие собрались на площади Независимости. Несколько тысяч человек пришли с бело-красно-белыми флагами и символикой Евросоюза.

© Sputnik / Виктор Толочко Акция протеста в Минске

© Sputnik / Виктор Толочко Акция протеста на площади Независимости в Минске 18 августа

Активисты скандировали лозунги, требуя отставки власти и проведения новых выборов. Представителей правопорядка на митинге не было.

© Sputnik / Виктор Толочко Акция протеста в Минске

В это же время в областных центрах прошли митинги в поддержку действующей власти и главы государства Александра Лукашенко.

Гомеле. © Sputnik / Мария Амелина "> © Sputnik / Мария Амелина Митинг в поддержку президента в Гомеле

Так, в Гомеле мероприятие прошло в центре города: к собравшимся обратились чиновники и руководители организаций. Митинг завершился шествием к мемориалу "Вечный огонь".

© Sputnik / Мария Амелина Митинг в поддержку президента в Гомеле

Аналогичный митинг состоялся и в Могилеве – сотни людей с плакатами "Мы за Батьку" и государственными флагами вышли на площадь Ленина.

А вечером в Минске в Красном костеле представители разных конфессий провели совместную молитву о победе правды, справедливости и мире в Беларуси.

© Sputnik / Виктор Толочко Тадеуш Кондрусевич проводит молебен за Беларусь

© Sputnik / Виктор Толочко Молебен за Беларусь в Красном костеле

Протестные акции оппозиции начались в республике 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов). Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.

В результате первых трех дней беспорядков, по данным МВД, были задержаны порядка семи тысяч человек. При разгоне демонстрантов силовики применяли спецсредства: слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. В ходе несанкционированных акций пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.

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