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Минтруда: политические забастовки на предприятиях незаконны
19.08.2020 09:02 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 авг – Sputnik. Забастовки, которые проводятся на предприятиях Беларуси и имеют политические мотивы, являются незаконными, заявил во вторник замглавы минтруда и соцзащиты республики Игорь Старовойтов в эфире телеканала ОНТ.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Забастовка – это спор между трудовым коллективом и нанимателем, поэтому, конечно, если выдвигаете разногласия нанимателю, то понимаете, что должны выдвигать разногласия, которые он в состоянии решить", – сказал он.
По словам Старовойтова, в законодательстве закреплено, что так могут решаться вопросы, которые находятся в компетенции нанимателя: например, о коллективных договорах или других социально-трудовых отношениях.
Ранее во вторник премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что, несмотря на призывы, белорусские предприятия реального сектора экономики страны
Масштабные
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Замминистра заявил, что забастовкой могут решаться только вопросы между нанимателем и трудовым коллективом.
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