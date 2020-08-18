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Минтруда: политические забастовки на предприятиях незаконны

19.08.2020 09:02 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 авг – Sputnik. Забастовки, которые проводятся на предприятиях Беларуси и имеют политические мотивы, являются незаконными, заявил во вторник замглавы минтруда и соцзащиты республики Игорь Старовойтов в эфире телеканала ОНТ.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Забастовка – это спор между трудовым коллективом и нанимателем, поэтому, конечно, если выдвигаете разногласия нанимателю, то понимаете, что должны выдвигать разногласия, которые он в состоянии решить", – сказал он.

По словам Старовойтова, в законодательстве закреплено, что так могут решаться вопросы, которые находятся в компетенции нанимателя: например, о коллективных договорах или других социально-трудовых отношениях.

Ранее во вторник премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что, несмотря на призывы, белорусские предприятия реального сектора экономики страны работают штатно.

Масштабные протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа, после президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. В первые дни на митингах происходили  столкновения с силовиками, сопровождавшиеся применением слезоточивого газа, водометов, светошумовых гранат и резиновых пуль. По официальным данным, в результате свыше 6,7 тысячи человек были задержаны, сотни пострадали, двое протестующих погибли.

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Теги: Минск
 
 
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Замминистра заявил, что забастовкой могут решаться только вопросы между нанимателем и трудовым коллективом.
 
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