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Штаб Бабарико отправил письма послам с видением ситуации в Беларуси

19.08.2020 09:02 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 авг – Sputnik. Штаб Виктора Бабарико, баллотировавшегося на президентских выборах в Беларуси, направил письма послам Евросоюза и России с описанием видения ситуации в республике, сообщила член Координационного совета Мария Колесникова.

© REUTERS / Stringer
Объединенный штаб обнародовал список Координационного совета

"Мы ознакомили с нашим видением международное сообщество и РФ. Например, мы послали документ на имя посла РФ в Беларуси", – сказала она.

При этом Колесникова отметила, что дипломатам была отправлена информация о позиции штаба по фактам насилия и в отношении результатов прошедших в республике президентских выборов.

Партнерские отношения с Россией

При этом Колесникова заявила, что сейчас белорусской оппозиции важно сохранять партнерские отношения с Россией.

"Чтобы манипуляции убрать со стороны действующего президента, который говорит о том, что мы против добропорядочных, добрососедских отношений с Россией, мы постоянно посылаем месседжи, что нам очень важно сохранять именно партнерские отношения, взаимовыгодные, прагматичные со всеми партнерами, в том числе с Россией", – цитирует ее слова РИА Новости.

Массовые протестные акции начались в республике 9 августа – после выборов президента, на которых, по информации ЦИК, победил Александр Лукашенко с 80,1% голосов. В начале минувшей недели акции граждан жестко подавлялись силовиками – белорусов разгоняли слезоточивым газом, водометами и светошумовыми гранатами. По официальным данным властей, было задержано свыше 6,7 тысячи человек, сотни граждан пострадали.

Накануне было заявлено, что в республике создается Координационный совет, в который вошли 70 человек. В свою очередь президент Александр Лукашенко назвал формирование данной структуры попыткой захвата власти в стране.

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Теги: Минск
 
 
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Дипломатам была отправлена информация о позиции штаба по фактам насилия и в отношении результатов прошедших в республике президентских выборов.
 
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