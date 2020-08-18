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Штаб Бабарико отправил письма послам с видением ситуации в Беларуси
19.08.2020 09:02 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 авг – Sputnik. Штаб Виктора Бабарико, баллотировавшегося на президентских выборах в Беларуси, направил письма послам Евросоюза и России с описанием видения ситуации в республике, сообщила член Координационного совета Мария Колесникова.
© REUTERS / Stringer
"Мы ознакомили с нашим видением международное сообщество и РФ. Например, мы послали документ на имя посла РФ в Беларуси", – сказала она.
При этом Колесникова отметила, что дипломатам была отправлена информация о позиции штаба по фактам насилия и в отношении результатов прошедших в республике президентских выборов.
Партнерские отношения с Россией
При этом Колесникова заявила, что сейчас белорусской оппозиции важно сохранять партнерские отношения с Россией.
"Чтобы манипуляции убрать со стороны действующего президента, который говорит о том, что мы против добропорядочных, добрососедских отношений с Россией, мы постоянно посылаем месседжи, что нам очень важно сохранять именно партнерские отношения, взаимовыгодные, прагматичные со всеми партнерами, в том числе с Россией", – цитирует ее слова
Массовые
Накануне было заявлено, что в республике создается Координационный совет, в который вошли 70 человек. В свою очередь президент Александр Лукашенко назвал формирование данной структуры
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Дипломатам была отправлена информация о позиции штаба по фактам насилия и в отношении результатов прошедших в республике президентских выборов.
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