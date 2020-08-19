Закрытые консультации по Беларуси прошли в Совбезе ООН

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 авг – Sputnik. Совет безопасности ООН рассмотрел вопрос о ситуации в Беларуси и ее воздействии на мир и безопасность в Европе, об этом сообщила пресс-служба эстонского МИД.

Инициаторами обсуждения стали США и Эстония.

Позиция Эстонии

Эстонию, которая является непостоянным членом Совета безопасности ООН, представлял глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу. Он высказал обеспокоенность чрезмерным применением силы белорусскими властями во время протестов в республике и отметил, что любое внешнее вмешательство в дела Беларуси угрожает миру и безопасности как в самой стране, так и во всем регионе.

Рейнсалу предложил проводить регулярные выступления в Совбезе ООН с обзорами по ситуации, сложившейся в Беларуси.

Заявление России

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский по итогам консультаций заявил, что внутренние дела Беларуси не должны быть темой для обсуждения в Совете Безопасности.

Он отметил, что аналогичные проблемы, а также случаи жестокого обращения со стороны правоохранительных органов после выборов в других странах в Совбезе не обсуждались.

Что происходит в Беларуси

Массовые акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. В первые дни акции жестоко подавлялись силовиками, было задержано около семи тысяч человек, сотни пострадали. По данным Минздрава, скончались два участника протеста.

Позже силовые методы воздействия применять перестали, акции проходят ежедневно .

Представители оппозиции не признали результаты выборов и создали Координационный совет . Его представители заявили, что основная цель Совета - организация процесса передачи власти и обеспечение согласия в обществе. Президент Беларуси назвал работу Совета попыткой захвата власти и заявил, что существует достаточно мер, "чтобы отсудить некоторые горячие головы".

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