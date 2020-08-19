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Закрытые консультации по Беларуси прошли в Совбезе ООН
19.08.2020 09:02 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 авг – Sputnik. Совет безопасности ООН рассмотрел вопрос о ситуации в Беларуси и ее воздействии на мир и безопасность в Европе, об этом сообщила пресс-служба эстонского МИД.
© Sputnik / Виктор Толочко
Инициаторами обсуждения стали США и Эстония.
Позиция Эстонии
Эстонию, которая является непостоянным членом Совета безопасности ООН, представлял глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу. Он высказал обеспокоенность чрезмерным применением силы белорусскими властями во время протестов в республике и отметил, что любое внешнее вмешательство в дела Беларуси угрожает миру и безопасности как в самой стране, так и во всем регионе.
Рейнсалу предложил проводить регулярные выступления в Совбезе ООН с обзорами по ситуации, сложившейся в Беларуси.
Заявление России
Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский по итогам консультаций заявил, что внутренние дела Беларуси не должны быть темой для обсуждения в Совете Безопасности.
Он отметил, что аналогичные проблемы, а также случаи жестокого обращения со стороны правоохранительных органов после выборов в других странах в Совбезе не обсуждались.
© Sputnik / Виктор Толочко
Что происходит в Беларуси
Массовые
Позже силовые методы воздействия применять перестали,
Представители оппозиции не признали результаты выборов и
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Обсуждение вопроса по ситуации, сложившейся в стране после выборов президента, инициировали США и Эстония.
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