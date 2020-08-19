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Закрытые консультации по Беларуси прошли в Совбезе ООН

19.08.2020 09:02 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 авг – Sputnik. Совет безопасности ООН рассмотрел вопрос о ситуации в Беларуси и ее воздействии на мир и безопасность в Европе, об этом сообщила пресс-служба эстонского МИД.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Инициаторами обсуждения стали США и Эстония.

Позиция Эстонии

Эстонию, которая является непостоянным членом Совета безопасности ООН, представлял глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу. Он высказал обеспокоенность чрезмерным применением силы белорусскими властями во время протестов в республике и отметил, что любое внешнее вмешательство в дела Беларуси угрожает миру и безопасности как в самой стране, так и во всем регионе.

Рейнсалу предложил проводить регулярные выступления в Совбезе ООН с обзорами по ситуации, сложившейся в Беларуси.

Заявление России

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский по итогам консультаций заявил, что внутренние дела Беларуси не должны быть темой для обсуждения в Совете Безопасности.

Он отметил, что аналогичные проблемы, а также случаи жестокого обращения со стороны правоохранительных органов после выборов в других странах в Совбезе не обсуждались.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Что происходит в Беларуси

Массовые акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. В первые дни акции жестоко подавлялись силовиками, было задержано около семи тысяч человек, сотни пострадали. По данным Минздрава, скончались два участника протеста.

Позже силовые методы воздействия применять перестали, акции проходят ежедневно.

Представители оппозиции не признали результаты выборов и создали Координационный совет. Его представители заявили, что основная цель Совета - организация процесса передачи власти и обеспечение согласия в обществе. Президент Беларуси назвал работу Совета попыткой захвата власти и заявил, что существует достаточно мер, "чтобы отсудить некоторые горячие головы".

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Теги: Минск
 
 
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Обсуждение вопроса по ситуации, сложившейся в стране после выборов президента, инициировали США и Эстония.
 
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