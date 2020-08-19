|
Президент Беларуси поздравил Президента Исламской Республики Афганистан с Днем независимости
19.08.2020 10:19 — Новости Политики |
Поздравление Президенту Исламской Республики Афганистан Мохаммаду Ашрафу ГаниПрезидент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Исламской Республики Афганистан Мохаммада Ашрафа Гани с Днем независимости.
"Убежден, что последовательная реализация планов развития вашей страны в русле гражданского согласия и примирения поможет Афганистану достигнуть значительных успехов по всем направлениям", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко подчеркнул, что Минск и в дальнейшем готов прилагать активные усилия для поступательного расширения двусторонних отношений с Кабулом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поздравление Президенту Исламской Республики Афганистан Мохаммаду Ашрафу Гани Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)