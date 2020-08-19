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Президент Беларуси поздравил Президента Исламской Республики Афганистан с Днем независимости

19.08.2020 10:19 — Новости Политики |  
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Поздравление Президенту Исламской Республики Афганистан Мохаммаду Ашрафу Гани

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Исламской Республики Афганистан Мохаммада Ашрафа Гани с Днем независимости.
"Убежден, что последовательная реализация планов развития вашей страны в русле гражданского согласия и примирения поможет Афганистану достигнуть значительных успехов по всем направлениям", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко подчеркнул, что Минск и в дальнейшем готов прилагать активные усилия для поступательного расширения двусторонних отношений с Кабулом.

 
Теги: Минск
 
 
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Поздравление Президенту Исламской Республики Афганистан Мохаммаду Ашрафу Гани Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично...
 
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