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Тихановская призвала лидеров Европы не признавать итоги выборов в Беларуси
19.08.2020 09:20 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 авг – Sputnik. Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала лидеров Европы не признавать результаты выборов в республике, об этом она заявила в видеообращении на английском языке.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Я призываю вас не признавать результаты этих сфальсифицированных выборов. Господин Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и мира. Я призываю вас подержать пробуждение Беларуси. Я призываю все страны уважать принципы международного права. Я призываю уважать суверенитет Беларуси и выбор белорусского народа", - обратилась она к главам стран Евросоюза.
Экс-кандидат также рассказала о создании Национального координационного совета Беларуси, который "возглавит процесс мирной передачи власти посредством диалога. Он немедленно объявит новые честные и демократические выборы президента с участием международных наблюдателей".
Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным Центризбиркома,
Не согласные с результатами выборов люди с вечера 9 августа
На прошлой неделе объединенный штаб Тихановской объявил о
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В своем видеообращении к европейским лидерам экс-кандидат в президенты назвала выборы сфальсифицированными и рассказала о создании координационного совета для...
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