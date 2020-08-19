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Тихановская призвала лидеров Европы не признавать итоги выборов в Беларуси

19.08.2020 09:20 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 авг – Sputnik. Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала лидеров Европы не признавать результаты выборов в республике, об этом она заявила в видеообращении на английском языке.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Я призываю вас не признавать результаты этих сфальсифицированных выборов. Господин Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и мира. Я призываю вас подержать пробуждение Беларуси. Я призываю все страны уважать принципы международного права. Я призываю уважать суверенитет Беларуси и выбор белорусского народа", - обратилась она к главам стран Евросоюза.

Экс-кандидат также рассказала о создании Национального координационного совета Беларуси, который "возглавит процесс мирной передачи власти посредством диалога. Он немедленно объявит новые честные и демократические выборы президента с участием международных наблюдателей".

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным Центризбиркома, победил Александр Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте оказалась кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Не согласные с результатами выборов люди с вечера 9 августа выходят на улицы городов. За время протестов в Беларуси было задержано около семи тысяч протестующих, в больницах оказались сотни человек. По данным на сегодняшний день, погибло два человека.

На прошлой неделе объединенный штаб Тихановской объявил о создании Координационного совета по трансферу власти. Сообщалось, что в него войдут 70 человек. Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на создание координационного совета, назвав вошедших в него людей "горячими головами" и обвинив их в попытке захвата власти.

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Теги: Минск
 
 
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В своем видеообращении к европейским лидерам экс-кандидат в президенты назвала выборы сфальсифицированными и рассказала о создании координационного совета для...
 
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